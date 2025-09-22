CH propõe Gabinete de Desenvolvimento e Apoio à Agricultura e Agroflorestal na Ribeira Brava

O candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Brava pretende a criação de um Gabinete de Desenvolvimento e Apoio à Agricultura e Agroflorestal. Roberto Gonçalves explica que esta seria uma "estrutura de proximidade destinada a apoiar agricultores, produtores florestais e empreendedores rurais".

Esta é uma proposta que visa dar resposta aos desafios económicos e ambientais actuais, "reforçando o papel da agricultura como motor de desenvolvimento económico, social e ambiental do concelho".

As principais funções deste gabinete seria a "prestação de aconselhamento técnico e administrativo para simplificar processos; apoio no acesso a fundos nacionais e europeus, facilitando investimento e inovação; incentivo à diversificação de culturas e à adopção de práticas sustentáveis; criação e uma marca própria para os produtos locais, valorizando a produção da Ribeira Brava; e integração da agricultura com o turismo sustentável, através de projectos como hortas pedagógicas, colheitas abertas, glamping e caminhadas em meio florestal".

De acordo com Roberto Gonçalves, este gabinete representa "uma aposta clara na valorização da terra e de quem a trabalha", com três grandes objectivos: "aproximar a população ao campo, reforçar a economia local e promover a sustentabilidade e soberania alimentar".

“O nosso compromisso é apoiar quem produz, valorizar o que é nosso e transformar a agricultura num verdadeiro motor de desenvolvimento, garantindo um território vivo, com futuro e oportunidades”, sublinha o candidato.

