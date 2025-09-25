Conheça os destaques da imprensa nacional

Visão:

- "Os mistérios da memória. Porque é que nos lembramos de alguns acontecimentos e nos esquecemos de outros"

- "As explicações da ciência. Os riscos para a democracia. O que podemos fazer para manter vivas as recordações"

- "Dossier especial. Genocídio em Gaza"

- "Tiago Oliveira. 'Pacote laboral é regresso ao século XIX'"

- "Polémica. As redes sociais devem ser proibidas até aos 13 anos?"

- "Se7e. Açores. À descoberta dos encantos da Terceira"

Diário de Notícias:

- "Governo recebe delegação saudita com TAP e novo aeroporto na agenda"

- "Conservação. São Carlos já teve outras cores. Obras revelam camarote com papel verde sobre parede original"

- "Lei dos Estrangeiros. Chega acusa Governo de ser tão 'frouxo como o PS'"

- "Saúde. Médicos de família aceitam 'convenções' com o privado como 'solução'"

- "Economia. OCDE diz que descida das taxas de juro na Europa terminou"

- "ONU. Zelensky alerta para 'a corrida ao armamento mais destrutiva da história'"

- "Homicídio no Faial. Tribunal não viu racismo -- só 'motivo nenhum'"

- "Fogos. AR debate uso de pulseira eletrónica em incendiários"

- "Memórias. O riso de um vice gay e a 'deslealdade' a Biden: revelações no livro de Kamala Harris"

- "Estreias. 'Batalha atrás de Batalha': América e o seu paraíso perdido"

- "Dia Mundial do treinador. Hélio Lucas. O treinador com mais de 300 pódios que não se acomoda com o sucesso"

Correio da Manhã:

- "Crime em Vila Nova de Foz Coa. Padre exige sexo em troca de quarto. Abusou de pessoa da qual era tutor"

- "Crise no Benfica. Empate na Luz agrava pressão para clássico"

- "RB Salzburgo-FC Porto. Dragão quer ir longe na Liga Europa"

- "Sporting. Alisson encanta leões"

- "Na pedreira. Sp. Braga vence (1-0) Feyenoord"

- "Mistério da Murtosa. Família de Mónica pede novo julgamento"

- "Habitação. Bónus fiscal para inquilinos e senhorios"

- "Esquema de milhões. Burlão em fuga no Brasil escapa à prisão"

- "Cascais. Gang que atacou Martínez suspeito de outros golpes"

- "Duplo homicida. Usou o mesmo telemóvel para contactar vítimas"

- "Caos na saúde. Morre esquecido numa maca no Barreiro"

Público:

- "Gestor do Novo Banco afastado após suspeita de conflito de interesses"

- "Supertufão. Ragasa provoca 17 mortes em Taiwan e forte destruição em Hong Kong"

- "1938-2025. Claudia Cardinale, a rapariga da mala não queria fazer cinema"

- "Lei de estrangeiros. Governo recua nas restrições ao reagrupamento, mas no terreno considera-se que é insuficiente"

- "Guiné-Bissau. Dentro do prazo, foi rejeitada a candidatura da coligação liderada pelo PAIGC às eleições"

- "Entrevista Público/Renascença. 'Negociação do Orçamento está a ser um circo'. Paulo Raimundo afirma que o trauma do PCP são os acordos entre PS e PSD"

- "Nações Unidas. Zelensky fala em corrida às armas 'mais destrutiva da História'"

- "Debate quinzenal. Governo quer subir dedução de rendas de valor moderado no IRS"

- "Autárquicas. Porto soma mais mil candidatos a habitação social do que em 2012"

Jornal de Notícias:

- "Região Norte lidera na venda de casas mas as mais caras são em Lisboa e no Algarve"

- "Braga 1-0 Feyenoord. Fúria de Navarro dá ânimo aos guerreiros"

- "Vítimas portuguesas de burla com criptomoedas perderam dois milhões"

- "FC Porto. Estreia europeia num país de boas memórias"

- "Benfica. Uma casa assombrada com golos fora de horas"

- "Centro Histórico, bares e parques de Braga vigiados por 133 câmaras"

- "Matosinhos. Queixa de alojamento local fecha discoteca Batô"

- "Porto. Cães salvam dono sequestrado por casal armado"

- "Imigração. Governo suaviza proposta para reagrupamento familiar"

- "Festival de Marionetas. Bonecos a comentar o estado do Mundo"

Negócios:

- "Crise na habitação. Governo avança com ajudas fiscais no arrendamento. Preço das casas dispara e faz famílias baterem recorde de investimento"

- "Polémica com a nova sede na hora do adeus a Centeno"

- "Bolsa. Divórcios corporativos crescem. Ativistas são os culpados"

- "Reprogramação do PRR aposta na inovação e agendas mobilizadoras"

- "Fábrica em Nova Jérsia é uma 'maravilhosa vantagem' para a Hovione"

Jornal Económico:

- "Portugal é o país europeu mais vulnerável a apagões"

- "Senhorios e inquilinos vão ter mais benefícios fiscais"

- "Governo recua com exceções para reagrupamento familiar de estrangeiros"

- "'É preciso coragem para se manifestarem contra este governo'. Regresso de Jimmy Kimmel à televisão irrita Donald Trump"

- "Hovione vence prémio internacional e avança com investimentos"

- "Iberdrola vai gastar 58 mil milhões em cinco anos. Nove serão na Península Ibérica"

- "Lavrov e Rubio reúnem-se depois de Trump mudar o discurso"

- "Parecer do Chega a Santos Pereira é positivo, mas rejeita mais administradores. Banco de Portugal"

Record:

- "Sporting. Pote cheio. SAD vai recompensá-lo com contrato até 2030 e aumento de salário"

- "Benfica. Lukebakio apontado ao onze: 'Ansioso por mais momentos especiais'"

- "Golo sofrido com o Rio Ave. Erro coletivo analisado para que não se repita"

- "Mourinho alvo de queixa da APAF"

- "Hóquei em patins. Elite Cup arranca amanhã"

- "Salzburgo-FC Porto. Farioli espera estreia positiva.'Confio no poder deste grupo'"

- "Sp Braga 1-0 Feyenoord. Navarro oferece triunfo"

A Bola:

- "Sporting made in Portugal. Campeão é a equipa que utiliza mais portugueses na Liga. Na última ronda só houve 51 titulares nacionais em 198 jogadores"

- "Liga Europa. SC Braga 1-0 Feyenoord. Guerreiros reencontram-se na Europa"

- "Salzburgo-FC Porto. Farioli furioso com o relvado"

- "Benfica. Lukebakio espreita titularidade"

- "Entrevista A Bola. João Antunes, candidato a vice-presidente na lista do ex-presidente. 'O adversário de Vieira é Rui Costa'"

- "A Bola ao Centro. 'Os três grandes são máquinas de propaganda'. José Quintela, ex-dirigente do Sporting"

O Jogo:

- "Salzburgo-FC Porto. Ataque à Europa. Dragões entram imbatíveis e de cara lavada, com o foco total na vitória"

- "Diogo Costa pisca o olho à renovação: 'Seria o homem mais feliz do mundo'"

- "Francesco Farioli. 'Queremos tornar esta estrada o mais longa possível'"

- "Memórias de Wetl, antigo médio portista que agora é professor"

- "Braga 1-0 Feyenoord. Pedrada no charco de Navarro. Guerreiros arrancam com vitória difícil"

- "Carlos Vicens: 'Adeptos mereciam um sorriso'"

- "Benfica. Mourinho vai meter a mão. Ríos no lugar de Barrenechea, Dahl e Ivanovic em risco"

- "APAF apresentou queixa contra o treinador"

- "Todas as regras para as eleições"

- "Sporting. 'Tem cheiro de golo'. Paulo Alves convencido pelo grego Ioannidis"

- "João Simões inicia estudos na Faculdade"