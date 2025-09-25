Conheça os destaques da imprensa nacional
Visão:
- "Os mistérios da memória. Porque é que nos lembramos de alguns acontecimentos e nos esquecemos de outros"
- "As explicações da ciência. Os riscos para a democracia. O que podemos fazer para manter vivas as recordações"
- "Dossier especial. Genocídio em Gaza"
- "Tiago Oliveira. 'Pacote laboral é regresso ao século XIX'"
- "Polémica. As redes sociais devem ser proibidas até aos 13 anos?"
- "Se7e. Açores. À descoberta dos encantos da Terceira"
Diário de Notícias:
- "Governo recebe delegação saudita com TAP e novo aeroporto na agenda"
- "Conservação. São Carlos já teve outras cores. Obras revelam camarote com papel verde sobre parede original"
- "Lei dos Estrangeiros. Chega acusa Governo de ser tão 'frouxo como o PS'"
- "Saúde. Médicos de família aceitam 'convenções' com o privado como 'solução'"
- "Economia. OCDE diz que descida das taxas de juro na Europa terminou"
- "ONU. Zelensky alerta para 'a corrida ao armamento mais destrutiva da história'"
- "Homicídio no Faial. Tribunal não viu racismo -- só 'motivo nenhum'"
- "Fogos. AR debate uso de pulseira eletrónica em incendiários"
- "Memórias. O riso de um vice gay e a 'deslealdade' a Biden: revelações no livro de Kamala Harris"
- "Estreias. 'Batalha atrás de Batalha': América e o seu paraíso perdido"
- "Dia Mundial do treinador. Hélio Lucas. O treinador com mais de 300 pódios que não se acomoda com o sucesso"
Correio da Manhã:
- "Crime em Vila Nova de Foz Coa. Padre exige sexo em troca de quarto. Abusou de pessoa da qual era tutor"
- "Crise no Benfica. Empate na Luz agrava pressão para clássico"
- "RB Salzburgo-FC Porto. Dragão quer ir longe na Liga Europa"
- "Sporting. Alisson encanta leões"
- "Na pedreira. Sp. Braga vence (1-0) Feyenoord"
- "Mistério da Murtosa. Família de Mónica pede novo julgamento"
- "Habitação. Bónus fiscal para inquilinos e senhorios"
- "Esquema de milhões. Burlão em fuga no Brasil escapa à prisão"
- "Cascais. Gang que atacou Martínez suspeito de outros golpes"
- "Duplo homicida. Usou o mesmo telemóvel para contactar vítimas"
- "Caos na saúde. Morre esquecido numa maca no Barreiro"
Público:
- "Gestor do Novo Banco afastado após suspeita de conflito de interesses"
- "Supertufão. Ragasa provoca 17 mortes em Taiwan e forte destruição em Hong Kong"
- "1938-2025. Claudia Cardinale, a rapariga da mala não queria fazer cinema"
- "Lei de estrangeiros. Governo recua nas restrições ao reagrupamento, mas no terreno considera-se que é insuficiente"
- "Guiné-Bissau. Dentro do prazo, foi rejeitada a candidatura da coligação liderada pelo PAIGC às eleições"
- "Entrevista Público/Renascença. 'Negociação do Orçamento está a ser um circo'. Paulo Raimundo afirma que o trauma do PCP são os acordos entre PS e PSD"
- "Nações Unidas. Zelensky fala em corrida às armas 'mais destrutiva da História'"
- "Debate quinzenal. Governo quer subir dedução de rendas de valor moderado no IRS"
- "Autárquicas. Porto soma mais mil candidatos a habitação social do que em 2012"
Jornal de Notícias:
- "Região Norte lidera na venda de casas mas as mais caras são em Lisboa e no Algarve"
- "Braga 1-0 Feyenoord. Fúria de Navarro dá ânimo aos guerreiros"
- "Vítimas portuguesas de burla com criptomoedas perderam dois milhões"
- "FC Porto. Estreia europeia num país de boas memórias"
- "Benfica. Uma casa assombrada com golos fora de horas"
- "Centro Histórico, bares e parques de Braga vigiados por 133 câmaras"
- "Matosinhos. Queixa de alojamento local fecha discoteca Batô"
- "Porto. Cães salvam dono sequestrado por casal armado"
- "Imigração. Governo suaviza proposta para reagrupamento familiar"
- "Festival de Marionetas. Bonecos a comentar o estado do Mundo"
Negócios:
- "Crise na habitação. Governo avança com ajudas fiscais no arrendamento. Preço das casas dispara e faz famílias baterem recorde de investimento"
- "Polémica com a nova sede na hora do adeus a Centeno"
- "Bolsa. Divórcios corporativos crescem. Ativistas são os culpados"
- "Reprogramação do PRR aposta na inovação e agendas mobilizadoras"
- "Fábrica em Nova Jérsia é uma 'maravilhosa vantagem' para a Hovione"
Jornal Económico:
- "Portugal é o país europeu mais vulnerável a apagões"
- "Senhorios e inquilinos vão ter mais benefícios fiscais"
- "Governo recua com exceções para reagrupamento familiar de estrangeiros"
- "'É preciso coragem para se manifestarem contra este governo'. Regresso de Jimmy Kimmel à televisão irrita Donald Trump"
- "Hovione vence prémio internacional e avança com investimentos"
- "Iberdrola vai gastar 58 mil milhões em cinco anos. Nove serão na Península Ibérica"
- "Lavrov e Rubio reúnem-se depois de Trump mudar o discurso"
- "Parecer do Chega a Santos Pereira é positivo, mas rejeita mais administradores. Banco de Portugal"
Record:
- "Sporting. Pote cheio. SAD vai recompensá-lo com contrato até 2030 e aumento de salário"
- "Benfica. Lukebakio apontado ao onze: 'Ansioso por mais momentos especiais'"
- "Golo sofrido com o Rio Ave. Erro coletivo analisado para que não se repita"
- "Mourinho alvo de queixa da APAF"
- "Hóquei em patins. Elite Cup arranca amanhã"
- "Salzburgo-FC Porto. Farioli espera estreia positiva.'Confio no poder deste grupo'"
- "Sp Braga 1-0 Feyenoord. Navarro oferece triunfo"
A Bola:
- "Sporting made in Portugal. Campeão é a equipa que utiliza mais portugueses na Liga. Na última ronda só houve 51 titulares nacionais em 198 jogadores"
- "Liga Europa. SC Braga 1-0 Feyenoord. Guerreiros reencontram-se na Europa"
- "Salzburgo-FC Porto. Farioli furioso com o relvado"
- "Benfica. Lukebakio espreita titularidade"
- "Entrevista A Bola. João Antunes, candidato a vice-presidente na lista do ex-presidente. 'O adversário de Vieira é Rui Costa'"
- "A Bola ao Centro. 'Os três grandes são máquinas de propaganda'. José Quintela, ex-dirigente do Sporting"
O Jogo:
- "Salzburgo-FC Porto. Ataque à Europa. Dragões entram imbatíveis e de cara lavada, com o foco total na vitória"
- "Diogo Costa pisca o olho à renovação: 'Seria o homem mais feliz do mundo'"
- "Francesco Farioli. 'Queremos tornar esta estrada o mais longa possível'"
- "Memórias de Wetl, antigo médio portista que agora é professor"
- "Braga 1-0 Feyenoord. Pedrada no charco de Navarro. Guerreiros arrancam com vitória difícil"
- "Carlos Vicens: 'Adeptos mereciam um sorriso'"
- "Benfica. Mourinho vai meter a mão. Ríos no lugar de Barrenechea, Dahl e Ivanovic em risco"
- "APAF apresentou queixa contra o treinador"
- "Todas as regras para as eleições"
- "Sporting. 'Tem cheiro de golo'. Paulo Alves convencido pelo grego Ioannidis"
- "João Simões inicia estudos na Faculdade"