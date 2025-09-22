Reconhecimento do Estado da Palestina por Portugal em destaque na imprensa

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 22 de Setembro de 2025. Além da notícia referida no título, uma rápida revista às primeiras páginas facilmente concluirá que há notícias bem interessantes.

No Diário de Notícias:

- "Meo, NOS e NOWO condenadas a indemnizar 1,6 milhões de clientes"

- "'Hoje, oficialmente, Portugal reconhece o Estado da Palestina'"

- "MNE diz que 'a declaração de reconhecimento não apaga, todavia, a catástrofe humanitária em curso na Faixa de Gaza'"

- "'A solução dos dois Estados é única via para uma paz justa e duradoura', disse Paulo Rangel"

- "Diplomacia israelita diz-se 'extremamente desapontada', com reconhecimento"

- "Brasil. Multidões nas ruas contra amnistia a Bolsonaro"

- "Ensino Superior. ISCTE quer programas de recuperação para alunos excluídos"

- "Indústria. Alemã Stihl investe 10 milhões em fábrica de Sintra"

- "Basquetebol. Mário Gomes, selecionador nacional: 'Portugal não tem basquetebol para o número de estrangeiros que tem'"

- "José Manuel Garcia: 'D. Manuel I acabou por ser o primeiro soberano com poder à escala global'"

No Correio da Manhã:

- "Vila Franca de Xira. Médico a ver bola erra diagnóstico. Seguia jogo no telemóvel enquanto atendia doente urgente"

- "Sporting-Moreirense. Rui Borges. Varandas escondeu telefonema de Mourinho"

- "[Benfica] Segredo da estreia. Palestra ao intervalo foi a chave da vitória"

- "Polémica. Isaltino e Ventura em guerra aberta"

- "'Andrézito, monstrinho' [Isaltino Morais]. 'Sim, sou, persigo os corruptos' [André Ventura]"

- "Mulher morre a caminho de Santuário. Milhares de motards rezam em Fátima"

- "Paulo Núncio. Deputado colhido por bezerro em pega"

- "Acusados. Rede abre porta a ilegais por 5 mil euros"

- "Cascais. Publica vídeo a queimar roupa da mulher"

- "Inquérito. PJ investiga casa de luxo de governante"

No Público:

- "Burlas no 'homebanking' estão mais perigosas e preocupam autoridades"

- "Nações Unidas. Portugal reconhece Estado da Palestina e pede paz a Israel"

- "Tribunal obriga Meo, Nos e Nowo a devolver 40 milhões a clientes"

- "Debate autárquico. Segurança e casas no centro da luta pela Câmara do Porto"

- "'Boom' de candidatos. Incerteza pós-Marcelo abre espaço a corrida a Belém"

- "Só foi a duas reuniões. Faltas de Ventura podem levá-lo a perder o mandato em Moura"

- "Investigação. 'Ponck' enganou o Benfica sobre a idade. Luís Filipe Vieira sabia -- e ignorou"

- "Literatura. Casa de Eugénio de Andrade reabre para a poesia na Foz do Douro"

- "Autárquicas 2025. Há quem insista em dar ao pedal numa Coimbra rendida ao metrobus"

No Jornal de Notícias:

- "Família de Gaia burla centenas de pessoas com SMS fraudulentas"

- "Há um robô no S. João que ajuda os médicos nas cirurgias à coluna"

- "Imprensa. Interior em risco de deixar de receber jornais"

- "Explicações. Procura aumenta e já existem listas de espera"

- "Famalicão. Autarquia constrói 344 casas de renda acessíveis"

- "Sporting. Rui Borges 'feliz' por defrontar Mourinho"

- "Benfica. Sudakov de fora no acerto de calendário com o Rio Ave"

- "Cinema. Luísa Gameiro, a portuguesa que veste a pele de Toxic Avenger"

- "Saúde. Verão mais quente de sempre com 2600 mortes em excesso"

- "Histórico. Portugal reconhece Estado da Palestina"

No Negócios:

- "Governo reforça garantia pública do crédito jovem"

- "Bancários chamam Executivo para negociar salários. Conversa capital. Paulo Gonçalves Marcos"

- "Comissão quer multas ao Fisco por litigar de má-fé em tribunal"

- "Teixeira Duarte volta ao PSI com ímpeto da onda de obras públicas''"

- "Investidor privado. Vale a pensa pagar pelo ChatGPT e companhia?"

- "Automóveis. 100% elétricos poupam 1.600 euros por ano face a híbridos"

No O Jornal Económico:

- "Portugal já reconheceu o Estado da Palestina"

- "Conferência sobre dois Estados marca Assembleia das Nações Unidas..."

- "... mas Netanyahu garante que não haverá um Estado palestiniano"

- "Bolsa. PSI volta a ter 16 empresas com chegada da Teixeira Duarte"

- "Anacom vai regular inteligência artificial em Portugal"

- "Mocoffee duplica faturação e avança para o Médio Oriente"

- "Europeia e IADE apostam em campus de 20 milhões"

No Record:

- "Benfica. Os 5 Moudamentos. Treinador tira conclusões e toma decisões após a estreia"

- "Águias pediram esclarecimento à Liga. Sudakov e Lukebakio disponíveis com o Rio Ave. Belga já sem limitações"

- "Lage pondera exigir 2 MEuro de indemnização"

- "Futebol feminino. V. Guimarães 1-5 Benfica. Primeira vitória com goleada"

- "Sporting-Moreirense. Rui Borges deixa contas do campeonato para mais tarde: 'Nem olho para os adversários'"

- "FC Porto. Samu tem recorde à vista. Maior artilheiro espanhol dos dragões"

- "Liga. Casa Pia 1-1 Famalicão. Gil Vicente 2-0 Estoril. Tondela 0-0 Est. Amadora"

- "Inglaterra. Arsenal 1-1 Man. City. Bernardo bem, Gyokeres discreto"

No A Bola:

- "À procura das pazes com o terceiro anel. Empate com Santa Clara e derrota com Qarabag na memória imediata dos benfiquistas"

- "Sporting. Regressos ao onze para a fórmula inicial. 'Nesta altura não olho para adversários nem para a classificação'. Rui Borges"

- "Gil Vicente alcança o terceiro lugar e espera pelo resultado de Alvalade. Gil Vicente-Estoril 2-0. Casa Pia-Famalicão 1-4. Tondela-E.Amadora 1-0"

- "'Novo' Pepê com o melhor arranque de sempre"

- "Internacional. Bola de Ouro entregue em Paris... com o PSG a jogar"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Muralha azul. Só um golo sofrido nas primeiras seis jornadas, registo que nos últimos 35 anos deu sempre título"

- "Tudo sobre a evolução das obras do centro de alto rendimento de Gaia"

- "Sporting-Moreirense. 'Não estou focado na classificação'. Rui Borges desvaloriza vitórias dos rivais"

- "A maturidade de Quenda e a variabilidade de Suárez"

- "Benfica. Mourinho acende a Luz. Plantel rendido ao treinador, que se estreia amanhã em casa"

- "Águias esclarecem saída de Lage"

- "Gil Vicente-Estoril 2-0. Casa Pia-Famalicão 1-4. Tondela-E.Amadora 1-0"

- "Taça de Portugal. Portimonense e Resende surpreendem"

- "Atletismo. Portugal garante 8º lugar. Dois ouros obtidos no Mundial de Tóquio"