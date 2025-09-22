Reconhecimento do Estado da Palestina por Portugal em destaque na imprensa
Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 22 de Setembro de 2025. Além da notícia referida no título, uma rápida revista às primeiras páginas facilmente concluirá que há notícias bem interessantes.
No Diário de Notícias:
- "Meo, NOS e NOWO condenadas a indemnizar 1,6 milhões de clientes"
- "'Hoje, oficialmente, Portugal reconhece o Estado da Palestina'"
- "MNE diz que 'a declaração de reconhecimento não apaga, todavia, a catástrofe humanitária em curso na Faixa de Gaza'"
- "'A solução dos dois Estados é única via para uma paz justa e duradoura', disse Paulo Rangel"
- "Diplomacia israelita diz-se 'extremamente desapontada', com reconhecimento"
- "Brasil. Multidões nas ruas contra amnistia a Bolsonaro"
- "Ensino Superior. ISCTE quer programas de recuperação para alunos excluídos"
- "Indústria. Alemã Stihl investe 10 milhões em fábrica de Sintra"
- "Basquetebol. Mário Gomes, selecionador nacional: 'Portugal não tem basquetebol para o número de estrangeiros que tem'"
- "José Manuel Garcia: 'D. Manuel I acabou por ser o primeiro soberano com poder à escala global'"
No Correio da Manhã:
- "Vila Franca de Xira. Médico a ver bola erra diagnóstico. Seguia jogo no telemóvel enquanto atendia doente urgente"
- "Sporting-Moreirense. Rui Borges. Varandas escondeu telefonema de Mourinho"
- "[Benfica] Segredo da estreia. Palestra ao intervalo foi a chave da vitória"
- "Polémica. Isaltino e Ventura em guerra aberta"
- "'Andrézito, monstrinho' [Isaltino Morais]. 'Sim, sou, persigo os corruptos' [André Ventura]"
- "Mulher morre a caminho de Santuário. Milhares de motards rezam em Fátima"
- "Paulo Núncio. Deputado colhido por bezerro em pega"
- "Acusados. Rede abre porta a ilegais por 5 mil euros"
- "Cascais. Publica vídeo a queimar roupa da mulher"
- "Inquérito. PJ investiga casa de luxo de governante"
No Público:
- "Burlas no 'homebanking' estão mais perigosas e preocupam autoridades"
- "Nações Unidas. Portugal reconhece Estado da Palestina e pede paz a Israel"
- "Tribunal obriga Meo, Nos e Nowo a devolver 40 milhões a clientes"
- "Debate autárquico. Segurança e casas no centro da luta pela Câmara do Porto"
- "'Boom' de candidatos. Incerteza pós-Marcelo abre espaço a corrida a Belém"
- "Só foi a duas reuniões. Faltas de Ventura podem levá-lo a perder o mandato em Moura"
- "Investigação. 'Ponck' enganou o Benfica sobre a idade. Luís Filipe Vieira sabia -- e ignorou"
- "Literatura. Casa de Eugénio de Andrade reabre para a poesia na Foz do Douro"
- "Autárquicas 2025. Há quem insista em dar ao pedal numa Coimbra rendida ao metrobus"
No Jornal de Notícias:
- "Família de Gaia burla centenas de pessoas com SMS fraudulentas"
- "Há um robô no S. João que ajuda os médicos nas cirurgias à coluna"
- "Imprensa. Interior em risco de deixar de receber jornais"
- "Explicações. Procura aumenta e já existem listas de espera"
- "Famalicão. Autarquia constrói 344 casas de renda acessíveis"
- "Sporting. Rui Borges 'feliz' por defrontar Mourinho"
- "Benfica. Sudakov de fora no acerto de calendário com o Rio Ave"
- "Cinema. Luísa Gameiro, a portuguesa que veste a pele de Toxic Avenger"
- "Saúde. Verão mais quente de sempre com 2600 mortes em excesso"
- "Histórico. Portugal reconhece Estado da Palestina"
No Negócios:
- "Governo reforça garantia pública do crédito jovem"
- "Bancários chamam Executivo para negociar salários. Conversa capital. Paulo Gonçalves Marcos"
- "Comissão quer multas ao Fisco por litigar de má-fé em tribunal"
- "Teixeira Duarte volta ao PSI com ímpeto da onda de obras públicas''"
- "Investidor privado. Vale a pensa pagar pelo ChatGPT e companhia?"
- "Automóveis. 100% elétricos poupam 1.600 euros por ano face a híbridos"
No O Jornal Económico:
- "Portugal já reconheceu o Estado da Palestina"
- "Conferência sobre dois Estados marca Assembleia das Nações Unidas..."
- "... mas Netanyahu garante que não haverá um Estado palestiniano"
- "Bolsa. PSI volta a ter 16 empresas com chegada da Teixeira Duarte"
- "Anacom vai regular inteligência artificial em Portugal"
- "Mocoffee duplica faturação e avança para o Médio Oriente"
- "Europeia e IADE apostam em campus de 20 milhões"
No Record:
- "Benfica. Os 5 Moudamentos. Treinador tira conclusões e toma decisões após a estreia"
- "Águias pediram esclarecimento à Liga. Sudakov e Lukebakio disponíveis com o Rio Ave. Belga já sem limitações"
- "Lage pondera exigir 2 MEuro de indemnização"
- "Futebol feminino. V. Guimarães 1-5 Benfica. Primeira vitória com goleada"
- "Sporting-Moreirense. Rui Borges deixa contas do campeonato para mais tarde: 'Nem olho para os adversários'"
- "FC Porto. Samu tem recorde à vista. Maior artilheiro espanhol dos dragões"
- "Liga. Casa Pia 1-1 Famalicão. Gil Vicente 2-0 Estoril. Tondela 0-0 Est. Amadora"
- "Inglaterra. Arsenal 1-1 Man. City. Bernardo bem, Gyokeres discreto"
No A Bola:
- "À procura das pazes com o terceiro anel. Empate com Santa Clara e derrota com Qarabag na memória imediata dos benfiquistas"
- "Sporting. Regressos ao onze para a fórmula inicial. 'Nesta altura não olho para adversários nem para a classificação'. Rui Borges"
- "Gil Vicente alcança o terceiro lugar e espera pelo resultado de Alvalade. Gil Vicente-Estoril 2-0. Casa Pia-Famalicão 1-4. Tondela-E.Amadora 1-0"
- "'Novo' Pepê com o melhor arranque de sempre"
- "Internacional. Bola de Ouro entregue em Paris... com o PSG a jogar"
E no O Jogo:
- "FC Porto. Muralha azul. Só um golo sofrido nas primeiras seis jornadas, registo que nos últimos 35 anos deu sempre título"
- "Tudo sobre a evolução das obras do centro de alto rendimento de Gaia"
- "Sporting-Moreirense. 'Não estou focado na classificação'. Rui Borges desvaloriza vitórias dos rivais"
- "A maturidade de Quenda e a variabilidade de Suárez"
- "Benfica. Mourinho acende a Luz. Plantel rendido ao treinador, que se estreia amanhã em casa"
- "Águias esclarecem saída de Lage"
- "Gil Vicente-Estoril 2-0. Casa Pia-Famalicão 1-4. Tondela-E.Amadora 1-0"
- "Taça de Portugal. Portimonense e Resende surpreendem"
- "Atletismo. Portugal garante 8º lugar. Dois ouros obtidos no Mundial de Tóquio"