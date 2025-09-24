JPP quer turismo mais forte e diversificado em Machico

O candidato do JPP, Luís Martins, destacou o turismo como área estratégica para o desenvolvimento de Machico, defendendo que existe “um enorme potencial por explorar” entre o mar e a montanha.

Sublinhou que a baía de Machico poderia ser melhor aproveitada, propondo uma ligação entre a praia e o parque desportivo de Água de Pena, solução que poderia passar por passagens subterrâneas ou em túnel, e até ser articulada com medidas do plano de contingência do aeroporto.

Apontou ainda margem de crescimento para a marina e apresentou propostas inovadoras, como a criação de aldeias temáticas que combinem habitação e turismo, dinamizadas por eventos culturais ao longo do ano.

Martins defendeu também um roteiro de atividades tradicionais, que permita aos visitantes contactar diretamente com artesãos locais — ferreiros, tecedeiras ou pescadores — promovendo um turismo diferenciado, mais ecológico e ligado à identidade da terra.