ADN denuncia falta de limpeza no Funchal e questiona destino das taxas turísticas

O ADN - Madeira denuncia aquilo que diz ser "mais uma situação de falta de manutenção e limpeza na cidade do Funchal", nomeadamente na Travessa da Penha de França, no Imaculado Coração de Maria.

Segundo o coordenador regional do Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional, Miguel Pita, a situação “já vem revoltando os moradores da zona há imenso tempo, que vêem os seus pedidos ignorados pela autarquia e respectiva Junta de freguesia”.



O ADN – Madeira critica a gestão da Câmara Municipal do Funchal relativamente à aplicação dos cerca de 13 milhões de euros arrecadados em taxas turísticas desde Outubro de 2024, provenientes dos hotéis da cidade.

Miguel Pita alerta para o facto "desta falta de higiene atrair ratos que colocam em causa a saúde pública".

Por fim, considera "vergonhoso o desempenho deste executivo em termos de limpeza da via pública e espera que os funchalenses saibam dar a devida resposta a 12 de Outubro nas urnas de voto".



