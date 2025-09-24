Candidatura 'Machico com Futuro' quer revitalizar frente-mar do Caniçal

A Candidatura 'Machico com Futuro' pretende alargar o perímetro urbano da freguesia do Caniçal e revitalizar a frente-mar, junto à Rua do Cais, aproveitando este projecto para oferecer melhores instalações de apoio aos pescadores.

O objectivo da coligação PSD/CDS é criar naquela zona uma nova praça e um parque de estacionamento e relocalizar as infra-estruturas que se encontram naquele local para um espaço já identificado.

"Queremos, de forma estratégica e pensada, aumentar o perímetro urbano da freguesia e investir, também, na revitalização da frente-mar, com a criação de uma praça multifuncional moderna, que será uma referência na organização de eventos culturais, de lazer e de convívio, contribuindo para o desenvolvimento desta localidade", afirmou o candidato à Câmara Municipal de Machico.

Luís Ferreira salientou que este projecto irá também prever a construção de mais estacionamentos, com vista a corresponder à procura que se tem verificado nos últimos anos pelo Caniçal, seja ao nível habitacional, seja do turismo, assim como a manutenção e/ou renovação das lojas de artesanato existentes naquela zona e a criação de duas docas de estacionamento para autocarros.

"Esta é uma freguesia que, devido à pressão decorrente do crescimento urbano, do aumento da procura habitacional, da procura turística e da proliferação de novas unidades de alojamento local, merece a devida atenção nas políticas autárquicas, em termos de planeamento urbano estratégico e de mobilidade sustentável", sustentou, adiantando que a transformação a frente-mar irá obrigar à transferência das infra-estruturas de apoio aos pescadores para um novo espaço, já identificado pelos Portos da Madeira e que vai ao encontro das suas necessidades.