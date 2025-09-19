Pedro Rodrigues acompanha obras no Caniçal

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, acompanhado pelo director regional de Estradas, José Martins, visitou esta semana a freguesia do Caniçal para acompanhar os trabalhos já iniciados no âmbito do contrato de conservação corrente da rede viária sob gestão directa da Região Autónoma da Madeira.

A intervenção abrange uma extensão total de cerca de 270 quilómetros de estradas nas ilhas da Madeira (241,6 km) e do Porto Santo (28,6 km), incluindo 55 túneis, 153 pontes, pontões, viadutos e outras estruturas de transição e 347 são passagens hidráulicas, indica nota à imprensa.

Com um investimento global de 8,94 milhões de euros (acrescidos de IVA), a execução da empreitada decorrerá ao longo de 730 dias (dois anos).

Durante a visita, Pedro Rodrigues sublinhou a importância desta intervenção na preservação e modernização da infraestrutura viária regional, “este investimento é essencial para garantir a segurança e a funcionalidade das nossas estradas, com especial atenção aos túneis, pontes e sistemas de segurança".

"Estamos a falar de uma rede estruturante para a mobilidade e para a coesão territorial da Região, e é nossa responsabilidade assegurar a sua manutenção com elevados padrões de qualidade,” afirmou o secretário regional.

O contrato inclui uma ampla gama de trabalhos, nomeadamente, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos de segurança ativa nos túneis; manutenção correctiva dos equipamentos de segurança nas vias; manutenção da rede de iluminação pública; disponibilização de duas brigadas de emergência e fiscalização da rede viária.

Estão também incluídos no contrato os troços recentemente construídos, bem como os anteriormente concessionados, como a VR1, VE5, VE6 e VE7, a ER108 (VR2), ER117 (ligação ao Jardim da Serra), vários troços da ER101 (incluindo Madalena do Mar, Fajã da Ovelha, Ponta do Pargo, Santana, Arco de São Jorge, São Vicente e Boa Ventura), bem como a ER116, ER113 e a ER223 (túneis de ligação ao Jardim do Mar).

Com esta empreitada, o Governo Regional reforça o seu compromisso com a valorização da rede viária da Madeira e Porto Santo, garantindo condições de circulação mais seguras e eficientes para todos os utilizadores.