Ferreira coloca a habitação no centro da sua candidatura em Machico

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Machico, Luís Ferreira, voltou a destacar a habitação como prioridade absoluta para o futuro do concelho. Considera que a autarquia deve assumir um papel activo na resposta às famílias, apoiando quem quer construir ou reabilitar a sua própria casa.

Ferreira propõe que a Câmara disponibilize os seus técnicos ou recorra a gabinetes externos, para elaborar projectos destinados a famílias sem capacidade financeira para suportar esses custos. “Temos de apoiar as pessoas que querem erguer a sua própria habitação, garantindo condições e simplificação nos processos”, sublinhou.

O social-democrata defende também a criação de habitação a custos controlados, abrangendo não só as famílias mais carenciadas, mas também a classe média e os casais jovens, que hoje enfrentam dificuldades crescentes no acesso à casa própria.

Recordou que o Instituto de Habitação da Madeira (IHM) tem vários empreendimentos em curso no concelho: 36 fogos já concluídos em Água de Pena, 24 em execução na Estrada da Igreja e mais de 30 previstos para o Caniçal, onde foram recentemente atribuídos 10 direitos de superfície.

Ferreira frisou ainda que Machico tem uma tradição de autoconstrução, com famílias que ao longo da vida vão ampliando as suas casas, e garantiu que a Câmara não será um entrave. Pelo contrário, promete simplificar processos e criar confiança para atrair investimento e fixar população.

Paralelamente, defendeu a reabilitação urbana como instrumento essencial, apontando a intervenção na frente-mar, no lado esquerdo da baía, como exemplo de como o investimento público pode valorizar a cidade e atrair residentes.

Embora tenha apresentado propostas nas áreas social e turística, Luís Ferreira sublinhou que a habitação será “a base de toda a estratégia” para desenvolver Machico, fixar jovens e criar economia.

Prometeu ainda uma requalificação da frente-mar da cidade de Machico e prometeu alavancar o ambiente que carece de melhorias.