Universidade da Madeira recebe Noite Europeia dos Investigadores da Macaronésia

A Noite Europeia dos Investigadores da Macaronésia – Macaronight 2025 acontecerá na próxima sexta-feira, dia 26 de Setembro, entre as 14 e as 20 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas.

O projecto Macaronight é financiado por mecanismos do grupo Horizon H2020 - Marie Skłodowska-Curie/European Union e tem como parceiros as regiões da Madeira, Açores, Gran Canaria e Tenerife, com o objectivo de aproximar os investigadores da Macaronésia dos cidadãos, especialmente dos mais novos, para que conheçam o seu trabalho, os benefícios que trazem para a sociedade e o seu impacto na vida quotidiana.

Na Madeira, o projecto é liderado pela Universidade da Madeira, com a colaboração de diversos stakeholders, incluindo a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Câmara Municipal do Funchal, a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e a Startup Madeira.

A edição deste ano tem como tema principal 'Missões Horizonte Europa', com ênfase em áreas de grande relevância para a investigação em curso na região, como, 'Uma Europa resiliente às alterações climáticas', 'Restaurar nossos oceanos e águas' e 'Um acordo de solo para a Europa'.

Durante o Macaronight 2025, evento que é aberto a toda a população, dezenas de investigadores de diversas áreas do conhecimento irão dinamizar actividades interactivas e informativas, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer os projectos e inovações científicas que estão a ser desenvolvidos na Madeira.

De salientar ainda que neste evento, estarão presentes cerca de 30 bancas a mostrar a investigação realizada na ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico, no Museu da Baleia – Unidade da Ciência, no Centro Universitário de Investigação em Psicologia – Pólo UMa, na Startup Madeira, BioComp 3.0, MARE-Madeira, Instituto Tecnologias Interativas (ITI)/ LARSyS, Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, SPEA Madeira, Europe Direct Madeira, BIESA - Bio-Inspired Expert Systems and Applications, nos Departamentos de Matemática e de Engenharia Electrotécnica da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da UMa, no Laboratório de Performance Experimental - Conselho de cultura, na Colecção de Insectos da Universidade da Madeira, RISE-Heath polo UMa, OOM-ARDITI, no ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar – UMa, no Grupo de Trabalho Tartarugas Marinhas e no NeurorehabLab.