Noite supera os 27 ºC

A madrugada desta sexta-feira para sábado voltou a ser quente na Madeira, com extremos de 27,2 ºC na Cancela/SRPC (22h00) e 27,1 ºC na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (7h20). Outras estações também registaram máximas acima dos 25 ºC, como o Funchal/Lido Cancela/SRPC (25,2 ºC às 3h40), Funchal/Lido (25,2 ºC às 7h40) e Selvagem Grande (25,5 ºC às 1h20).

Apenas as estações da zona do Areeiro – Chão do Areeiro e Pico do Areeiro – mantiveram temperaturas do ar abaixo dos 20 ºC, sendo que a mínima mais baixa registada foi de 13,6 ºC no Pico do Areeiro (7h20).

A noite voltou a ser considerada tropical – com temperatura mínima acima dos 20 ºC – em 11 das 20 estações meteorológicas activas do IPMA no arquipélago.

Foi ainda registada (até às 8h00) alguma precipitação, embora pouco significativa, ao final da madrugada na zona oeste (Prazeres e Ponta do Pargo) e no topo da ilha (Pico do Areeiro).