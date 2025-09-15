Madeira recebe líderes da indústria de cruzeiros

A Madeira vai receber, entre 23 e 26 de Fevereiro de 2026, a Cimeira Europeia da Cruise Lines International Association (CLIA), a maior associação comercial da indústria de cruzeiros a nível global. O evento conta com a parceria do Governo Regional da Madeira e da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

Uma nota emitida à imprensa, explica que "considerado o evento europeu de referência para o sector, esta cimeira (CLIA European Summit) reúne anualmente executivos das maiores companhias de cruzeiros, decisores políticos e entidades ligadas ao turismo e à economia do mar". A edição de 2026 realiza-se no Funchal, Madeira, região insular portuguesa que se afirma como uma porta de entrada estratégica entre a Europa e o Atlântico, num contexto marcado pelo crescimento e pela transformação do setor dos cruzeiros na Bacia Atlântica.

Bud Darr, presidente e CEO da CLIA, considera que “a Madeira tem uma posição privilegiada, funcionando como uma ponte que liga o continente europeu à comunidade atlântica mais ampla, o que a torna num local perfeito para acolher esta cimeira".

O sector de cruzeiros não é apenas um motor do desenvolvimento local, mas também um contribuinte essencial para as prioridades económicas, turísticas e de sustentabilidade da Europa. Este encontro proporciona uma plataforma importante para nos alinharmos com os nossos parceiros na região e em toda a Europa em relação às políticas, ao envolvimento e às parcerias que irão moldar o futuro dos cruzeiros". Bud Darr, presidente e CEO da CLIA

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, afirma: “Este evento confirma a posição estratégica da Região como ponto de encontro entre a Europa e o Atlântico, reconhecendo também o dinamismo da nossa economia azul e a comprovada capacidade da Madeira para receber grandes eventos internacionais com excelência e hospitalidade. É com orgulho que a Madeira acolhe a CLIA European Summit 2026 – um marco que reforça a importância da Região no setor internacional da indústria de cruzeiros, e o nosso firme compromisso com a sustentabilidade e a inovação.”

Paula Cabaço, presidente da APRAM, sublinha que “a escolha da Madeira para acolher a Cimeira Europeia da CLIA representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido nos últimos anos na valorização dos nossos portos e na consolidação da sua relevância no panorama europeu de cruzeiros".

É, também, o reflexo da confiança que a CLIA deposita na nossa capacidade de organização e de diálogo com o setor. O Summit será uma oportunidade única para mostrar à indústria internacional de cruzeiros a excelência da oferta portuária, hoteleira e turística da Madeira, bem como o seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Mais do que um evento internacional, será uma afirmação do papel da Região nas grandes decisões marítimas, reforçando a projecção global da Madeira e atraindo investimento para um setor com elevado potencial de crescimento". Paula Cabaço

A mesma nota de imprensa refere que "a CLIA European Summit acontece num momento de forte crescimento da actividade de cruzeiros na Região". Em 2024, revela, "a região autónoma da Madeira recebeu mais de 728 mil passageiros e 272 mil tripulantes, um aumento anual de 16,7 % e 12,3 %, respectivamente". O sector gerou um impacto económico directo de mais de 61 milhões de euros na região, reforçando a crescente importância da Madeira como porto de escala no Atlântico e a sua contribuição positiva para o desenvolvimento regional.

Diz ainda que "a rede portuária de Portugal, que se estende desde Lisboa e Leixões no continente até às ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores, é um elemento central na conectividade dos cruzeiros na Europa. Nesse âmbito, a Associação Cruise Atlantic Islands – uma colaboração entre a Madeira, os Açores, as Canárias e Cabo Verde – está a aprofundar a cooperação regional para garantir a sustentabilidade a longo prazo em todo o arco atlântico".

Por fim, refere que "a próxima edição da Cimeira Europeia da CLIA proporcionará uma plataforma para um diálogo político aprofundado, reflectindo a responsabilidade de moldar um turismo de cruzeiros ecológico, resiliente e inclusivo".

O programa detalhado da Cimeira Europeia da CLIA 2026 e a abertura das inscrições serão anunciados em breve.