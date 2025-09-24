Pedro Diniz defende a criação de uma Universidade Sénior em Santa Cruz

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Pedro Diniz, defendeu esta quarta-feira, 24 de Setembro, a criação de uma Universidade Sénior no concelho, como medida estruturante para promover o envelhecimento ativo e combater o isolamento da população mais idosa.

Em nota emitida, a candidatura explica que a iniciativa pretende constituir-se como um espaço de integração, valorização e aprendizagem contínua para cidadãos com mais de 65 anos, proporcionando atividades culturais, educativas e sociais que estimulem a comunicação, a criatividade e a partilha de experiências.

“Numa sociedade em que se fala cada vez mais em aprendizagem ao longo da vida, faz todo o sentido criar em Santa Cruz uma Universidade Sénior. Temos uma população envelhecida, com esperança média de vida mais elevada, tempo disponível e vontade de aprofundar conhecimentos. Compete ao município dar resposta a essas necessidades”, afirma Pedro Diniz.

O candidato socialista sublinha que o projecto permitirá não apenas enriquecer pessoal e culturalmente os participantes, mas também reforçar o seu papel ativo na comunidade, contrariando fenómenos de exclusão e isolamento social.

“Esta nova era que propomos deve pautar-se pela atenção a todos, em igualdade. Sendo uma fatia significativa da população do concelho de faixas etárias mais avançadas, é urgente implementar políticas que mantenham estas pessoas física e mentalmente ativas”, reforça Pedro Diniz.