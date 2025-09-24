Suspeitos de sequestro e agressão na Madeira ficam em prisão preventiva

Os restantes três indivíduos que foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de sequestro e agressão ao homem de 25 anos que foi abandonado em São Roque do Faial, na manhã da passada quarta-feira, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional da Cancela, no Funchal.

Os arguidos começaram ontem a ser ouvidos pelo juiz de instrução no Tribunal da Comarca da Madeira, tendo o interrogatório prosseguido esta manhã, onde ficaram a conhecer a medida de coação.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a vítima foi encontrada nua e com graves ferimentos no corpo numa zona de floresta, em São Roque do Faial. Os Bombeiros Voluntários de Santana prestaram socorro ao homem e asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local, mas passou o caso para a alçada da Polícia Judiciária a quem compete os crimes desta natureza.

No decurso da investigação e das rápidas diligências feitas, a PJ conseguiu deter, na madrugada de sexta-feira, uma mulher de 24 anos e um homem de 29 anos, fortemente indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada.

Já no domingo foram detidos estes três suspeitos, de 19, 22 e 29 anos.

Num comunicado emitido, a Polícia Judiciária informou que as detenções foram feitas no âmbito da emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pela PJ, “no decurso da realização imediata de diligências de investigação face à gravidade dos factos em causa”.

“Os crimes foram praticados na manhã do dia 17 de Setembro, tendo cinco suspeitos emboscado a vítima, um homem de 25 anos. Foi abordado à porta de casa, após ter sido aliciado pela suspeita do sexo feminino, convencendo-o a sair de casa e levado à força, numa viatura”, informou a PJ.

Deu ainda conta de que a vítima “esteve sequestrada durante cerca de três horas, período em que foi constantemente agredida com socos, cotoveladas, com uma barra de ferro e com um taco de basebol, vindo a ser abandonada, completamente despida, despojada de todos os seus pertences, num local ermo, numa zona de floresta, na zona de São Roque do Faial”.

Além disso, “sempre sob ameaça, o homem foi obrigado a admitir ter sido o autor de uma violação que não cometera, enquanto era filmado, para eventualmente publicação nas redes sociais”. “Foi, ainda, ameaçado de morte, caso denunciasse os factos à polícia”, esclareceu a Polícia Judiciária.

De referir que os primeiros dois detidos, uma mulher de 24 anos e um homem de 29 anos, aguardam julgamento em prisão preventiva.

“Dois dos detidos têm ficha policial, por tráfico de estupefacientes, tendo um deles cumprido já pena de prisão. Motivos fúteis e ciúmes terão estado na origem desta associação criminosa”, reforçou a Polícia Judiciária.