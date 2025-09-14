PJ deteve mulher suspeita de introduzir droga na prisão de Coimbra

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de uma mulher, de 39 anos, quando tentava introduzir droga no Estabelecimento Prisional de Coimbra.

Em comunicado, a Polícia Judiciária afirma que, através da sua Diretoria do Centro, sediada em Coimbra, e em estreita colaboração com os serviços prisionais, deteve no sábado a mulher em flagrante delito.

"Após comunicação sobre a possibilidade de introdução de substâncias ilícitas nesse mesmo estabelecimento prisional, por parte de uma visita, a PJ desenvolveu, de imediato, diligências investigatórias tendentes à identificação e detenção da suspeita", adianta o comunicado.

Segundo a PJ, confirmou-se que a mulher "tinha na sua posse cerca de 100 gramas de produto estupefaciente, para entrega a um recluso".

"No interior do Estabelecimento Prisional de Coimbra, e no decurso de uma revista corporal, foram, ainda, detetadas substâncias suspeitas de ser produto estupefaciente, dissimuladas no corpo da mulher, tendo sido possível confirmar, após a realização de testes, que consistia em cerca de 50 gramas de cocaína e 50 gramas de heroína", esclarece a PJ.

A mulher, suspeita do crime de tráfico de estupefacientes agravado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para a eventual aplicação de medidas de coação.