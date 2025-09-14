Al Nassr vence mas Ronaldo e Félix ficam em 'branco'

O Al Nassr ganhou hoje ao Al Kholood, por 2-0, na segunda jornada da Liga saudita de futebol, com a formação orientada por Jorge Jesus, com Cristiano Ronaldo e João Félix a titulares, a assumir o primeiro lugar.

Depois de uma primeira parte sem golos, apesar do ascendente do Al Nassr, formação que jogava em casa, o extremo senegalês Saio Mané inaugurou a contagem aos 52, após assistência do internacional francês Kingsley Coman (ex-Bayern Munique).

O experiente defesa espanhol Iñigo Martínez fez o segundo e último golo do jogo, aos 81, selando a segunda vitória em dois jogos do clube de Riade, que lidera o campeonato da Arábia Saudita com seis pontos e graças à diferença de golos (sete positivos).

O Al Khaleej e o Al Ittiahad também contam com seis pontos, mas ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.