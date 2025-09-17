Homem suspeito de tentar violar mulher no Funchal fica em prisão preventiva

O indivíduo de 29 anos que foi detido pela Polícia Judiciária pelo crime de tentativa de violação, no Funchal, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O homem, de nacionalidade estrangeira, foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Comarca da Madeira, onde ficou a conhecer a medida de coacção.

Ficou também indiciado por um crime de violação na forma tentada.

Tal como informou a Polícia Judiciária em comunicado, o crime foi praticado na via pública e "só não foi consumado devido à intervenção de terceiros, que acorreram aos gritos e apelos da vítima, uma mulher de 33 anos".

A detenção, ocorrida três meses e meio após a situação, vem "na sequência de um mandado de detenção fora de flagrante emitido pelo Ministério Público do Funchal".

Assim, "no âmbito da prova científica pericial realizada pela PJ, comprovou-se que o ADN corresponde ao do agressor", acrescentou a PJ em comunicado.