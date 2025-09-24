"Machico pode ser solução para Madeira"

Hugo Marques, definiu três eixos centrais para o futuro do concelho: habitação, mobilidade e turismo.

Na habitação, defendeu cooperativas, apoio jurídico às famílias e a criação da Carta da Habitação como instrumento fundamental de planeamento. Sublinhou que Machico “pode ser a solução para a Madeira” porque dispõe ainda de zonas para construir, apontando o direito de preferência como ferramenta essencial para garantir terrenos à autarquia.

Na mobilidade, prometeu mais estacionamentos e uma reorganização do espaço público, com zonas verdes, áreas de lazer e estacionamentos periféricos, reservando o centro para os peões. Destacou ainda o conceito de espaço partilhado entre carros, bicicletas e peões.

No turismo, considerou que Machico tem “um enorme potencial por explorar” e anunciou a criação do Geoparque de Machico, entre a Ponta de São Lourenço e o Ribeiro Ferreira, com regras de proteção ambiental, estudos de capacidade de carga e limitação de visitação para valorizar o património natural.

Marques não poupou críticas às propostas sociais do PSD, liderado por Luís Ferreira, que prevê investir 1,5 milhões de euros em medidas diversas. “Só em bolsas universitárias, com 700 alunos a receberem mil euros, seriam 700 mil euros. O que resta dificilmente chegaria para o resto”, disse, lembrando que a Câmara já investe anualmente cerca de 500 mil euros em apoios sociais.