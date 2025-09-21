PS elege obras de proximidade como prioridade para Machico

A candidatura do PS à Câmara Municipal de Machico elege as obras de proximidade como uma das suas prioridades para o futuro mandato, indicando que essa será a continuidade daquela que "é já uma das imagens de marca do partido na governação do concelho".

Hugo Marques aponta como exemplo a nova estrada que está a ser construída no sítio do Pastel, na Ribeira Seca, que irá servir várias famílias. O socialista indica que este é "um arruamento estruturante nesta zona alta da freguesia de Machico, beneficiando muitos moradores que tinham de subir longas distâncias em escadarias para chegarem a casa, os quais, desta forma, passarão a ter o seu acesso facilitado".

Hugo Marques destaca a importância destas obras de proximidade que, não sendo obras “de encher o olho” e “para a fotografia”, diz ser "de grande utilidade e fundamentais para facilitar a vida das pessoas", e adianta que esta será também a estratégia a seguir de futuro. “Aqui, no sítio do Pastel, passará a viver-se melhor devido a uma obra que pode ser considerada pequena, mas que, para as pessoas que aqui residem, é seguramente muito grande”, sublinhou.