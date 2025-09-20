Luís Ferreira defende solução definitiva para a Estrada da Queimada

A candidatura 'Machico com Futuro' diz ser urgente encontrar uma solução definitiva, de conjunto e de compromisso para resolver, de uma vez por todas, o problema da Estrada da Queimada. Luís Ferreira, que visitou o local, considera que esta é uma ligação fundamental entre as freguesias de Machico e de Água de Pena, mas que enfrenta constrangimentos devido à queda de pedras.

Actualmente a estrada encontra-se apenas a funcionar num sentido, uma situação que "tem causado grande transtorno não só à população local como também a quem nos visita". Além da questão da mobilidade, em causa está também a "segurança e de responsabilidade política".

Luís Ferreira salientou que “não podemos aceitar que este problema se arraste por mais tempo e que continue a comprometer o dia-a-dia dos nossos cidadãos nem o desenvolvimento do nosso concelho”, assegurando que vai analisar os estudos técnicos e pareceres existentes para que, em colaboração com o Governo Regional, se consiga encontrar uma solução definitiva e a mais adequada para servir os interesses da população e do município.

“O nosso compromisso é claro: É repor os dois sentidos de trânsito e garantir a segurança de todos”, disse o candidato.

Para além de repor a circulação automóvel nos dois sentidos e da protecção da rodovia, a candidatura PSD/CDS pretende criar uma via pedonal e ciclável entre Machico e Água de Pena, "tendo em conta que aquela é uma zona muito utilizada pela população para as caminhadas, aliando a prática do desporto à vista privilegiada sobre a cidade".

Nesse sentido, surge então a oportunidade de requalificar o Miradouro da Queimada, "um local elevado, de onde se pode observar todo o vale de Machico, assim como das zonas circundantes mais altas e da Ponta do São Lourenço". “Trata-se de um espaço que tem excelentes condições para se tornar num dos pontos obrigatórios e de promoção do concelho de Machico, mas que necessita de uma intervenção que vá ao encontro daquela que é a procura atual dos turistas", termina Luís Ferreira.

