Parque de merendas e miradouro panorâmico são propostas do PS para a Fajã dos Rolos

A candidatura do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Machico quer "valorizar e dinamizar todo o potencial associado ao sítio da Fajã dos Rolos", na freguesia de Santo António da Serra.

Nesta linha, o candidato à presidência da autarquia, Hugo Marques, pretende transformar aquela zona num parque de merendas.

O projecto preconizado pelo cabeça-de-lista do PS para a Fajã dos Rolos prevê: a criação de estacionamentos de apoio, zonas de lazer integradas na paisagem e ainda um miradouro panorâmico "com vista privilegiada" sobre Machico.

O socialista defende um investimento público que "valorize este espaço e que o torne mais atrativo, tanto para os visitantes, como, naturalmente, para toda a população residente na localidade".

"Com este investimento, esta zona passará a ser não apenas uma porta de entrada para a Laurissilva – um património natural único e de enorme valor – mas também um espaço de convívio, bem-estar e promoção turística, projectando Santo António da Serra e Machico para novos patamares de valorização”, sustentou Hugo Marques citado em comunicado de imprensa.