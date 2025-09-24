Presidente Albuquerque apresentou no Japão projecto "inovador na vigilância de águas residuais"

O presidente do Governo Regional "acaba de apresentar, em Osaka, em pleno Pavilhão de Portugal na Expo Universal que decorre naquela cidade japonesa, o 'Madeira GigaSite'", informa uma nota de imprensa da Presidência que dá conta que Miguel Albuquerque, "que se encontra acompanhado por Pedro Ramos, presidente da Estrutura de Missão do Hospital Central e Universitário da Madeira, falou "no âmbito da inauguração da iniciativa 'Islands of Life', a convite formal da Comissão Europeia".

Na nota, recorda-se que a iniciativa 'Islands of Life' representa "uma nova fase do 'Madeira GigaSite', visando a concretização de mais parcerias e a implementação global – regiões insulares de todos os continentes, da Macaronésia ao Caribe, da Ásia ao Pacífico – da liderança, experiência e conhecimentos adquiridos, através do primeiro GigaSite do Sistema Europeu de Sentinelas Super-Sites para Águas Residuais (EU4S), tendo por objetivo reforçar a cooperação científica, a resiliência climática e a proteção da saúde pública".

A intervenção decorreu durante a sessão de inauguração, na qual "o presidente do Governo Regional frisou tratar-se de 'um projeto de vanguarda que é um marco significativo na interseção entre monitorização ambiental, saúde pública e integração de tecnologias avançadas'", salientando-se que este "fez questão de expressar o seu agradecimento à Comissão Europeia e à organização da EXPO Osaka pelo honroso convite para estar ali hoje, neste evento de grande relevância global". O governante cumprimentou ainda os representantes da Comissão Europeia, "no qual este projeto se alicerça, as autoridades japonesas presentes, as delegações internacionais, bem como os líderes de organismos científicos e nossos valiosos parceiros privados, cuja presença e apoio são fundamentais para o sucesso desta iniciativa", referiu.

É, por isso, com grande entusiasmo que a Região Autónoma da Madeira, através do projeto Madeira GigaSite, abraça a oportunidade de partilhar as suas iniciativas inovadoras, como o é a vigilância de águas residuais e os avanços em saúde digital, evidenciando o nosso compromisso com soluções sustentáveis e potencial para fazer a diferença em todo o mundo Miguel Albuquerque

Plataforma trilateral Madeira – Singapura – Osaka

Na ocasião, Miguel Albuquerque "anunciou ainda, para além do reconhecimento, 'a ambição de aprofundar ainda mais os laços entre a Região Autónoma da Madeira, a Europa e o Japão, no sentido de se criar uma plataforma trilateral, entre a Madeira – Singapura – Osaka, no âmbito da saúde pública e da inovação digital, unindo, assim, regiões insulares, que enfrentam desafios semelhantes, promovendo, em conjunto e de forma concertada, a resiliência, a sustentabilidade e a cooperação científica".

O governante evocou ainda que "a Madeira é hoje um laboratório vivo, onde a ciência, a tecnologia e a cooperação internacional se unem, onde são criadas soluções inovadoras, que podem ser aplicadas a outras regiões do mundo, especialmente, conforme referi, às ilhas e regiões ultraperiféricas", evidenciou.

A nota diz ainda que "o projeto foi desenvolvido na Região Autónoma da Madeira, sob a coordenação científica do Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA), em estreita colaboração com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e diversos parceiros nacionais e internacionais" e "tem assegurado, através da vigilância epidemiológica baseada em águas residuais e recurso a tecnologias avançadas, uma infraestrutura de conhecimento para um controlo abrangente, detalhado e em tempo real ou quase real de patógenos emergentes e outros poluentes de relevância sanitária".

Homenagem por ambição em fazer a Madeira como a "Singapura da Europa"

É, assim, "este projeto que foi dado hoje a conhecer em Osaka, na presença de representantes da Comissão Europeia, nomeadamente o Dr. Bernd Manfred Gawlik (Joint Research Centre), especialistas do National Institute of Infectious Diseases do Japão e de líderes de organizações como a World Health Organization, World Water Council e a European Reference Network of Acute Care and Telemedicine", refere., sendo que "a apresentação contou igualmente com a participação de altas individualidades da Comissão Europeia, de governos nacionais e regionais de vários continentes, de líderes de organismos internacionais e de representantes do setor privado global, reforçando a dimensão diplomática e a projeção internacional desta iniciativa de excelência".

Num "evento de projeção mundial" em que "Miguel Albuquerque foi publicamente distinguido à escala global pela sua liderança visionária, reconhecida como elemento central na criação do Madeira GigaSite e na construção do 'Islands of Life' como plataforma internacional para a ciência e a sustentabilidade. A distinção atribuída pela Comissão Europeia sublinha a ambição de posicionar a Madeira como a 'Singapura da Europa', uma região que alia tecnologia de ponta, inteligência ambiental e capacidade de cooperação internacional", conclui.