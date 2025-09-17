Albuquerque considera caso Rui Marques uma "jogada política"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considera que a decisão do tribunal em julgar o antigo presidente da Câmara Municipal da Ponta de Sol, Rui Marques, é “uma jogada política e nada tem a ver com justiça”.

“Isto que está a acontecer é claramente uma jogada da oposição para tentar manchar a imagem do dr. Rui Marques”, declarou o líder do PSD-Madeira enquanto visitava as obras em curso da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

Acrescentou que “o que está em causa são procedimentos administrativos, ou seja, decisões que ele tomou para ajudar a população, sobretudo famílias carenciadas da Ponta de Sol que precisavam de arranjar as suas casas”.

O presidente rejeita também a possibilidade da decisão do tribunal colocar em causa a candidatura do PSD, pois “o que há é o risco de se estar a tentar usar a justiça para fazer política, como se costuma dizer, vai virar o feitiço contra o feiticeiro”, rematou.