Albuquerque confirma três voos semanais da United e interesse em Toronto

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou, ao início da tarde, a retoma da operação da United Airlines para a Madeira a partir de Maio do próximo ano. A operação experimental ainda a decorrer – de Junho a Setembro - com três voos semanais, será mantida e poderá ser ajustada conforme a rentabilidade da companhia.

“Em princípio, a operação começará no início de Maio e manterá três voos por semana. Se correr bem, a companhia poderá prolongar os voos e começar mais cedo do que antes”, explicou Albuquerque, sublinhando que a decisão depende da ocupação e da viabilidade económica.

O governante destacou ainda o interesse da companhia em abrir ligações para Toronto, considerando este um mercado importante para a região, especialmente devido ao Inverno rigoroso do Canadá, que prolonga a procura por destinos como a Madeira.

Declarações feitas por ocasião da visita de Miguel Albuquerque à Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, para assinalar a conclusão de obras de beneficiação e conservação nos três campos polidesportivos e no ginásio coberto, num investimento de cerca de 614 mil euros (IVA incluído).