Projecto HAWK da Madeira conquista Prémio do Público na final nacional do Apps for Good

O projecto HAWK (Helping Around With Kindness), desenvolvido por alunos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, do Funchal, foi o grande vencedor do Prémio do Público na final da 11ª edição do programa Apps for Good.

Alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde de Qualidade, o HAWK é uma aplicação inovadora pensada para apoiar idosos e pessoas com mobilidade reduzida, indica nota à imprensa. A app, prossegue, "disponibiliza uma ampla rede de apoio, facilitando tarefas domésticas, acompanhamento médico, compras e momentos de lazer, tudo sem sair de casa, graças à colaboração de voluntários e entidades locais". Esta solução digital, diz ainda, "distingue-se pelo seu potencial de melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar de populações mais vulneráveis, aproximando gerações e promovendo a solidariedade na comunidade".

Refere também que "a 11ª edição do Apps for Good evidenciou o crescimento de uma comunidade de escolas, professores e alunos comprometidos com a inovação educativa e a transformação social". Ao longo do ano lectivo, avança, "158 escolas participaram no programa, sendo que 69% já tinham estado presentes em edições anteriores, o que revela a continuidade e o reconhecimento do valor do Apps for Good, e 79% integraram-no no currículo escolar".

No total, adianta, "337 professores estiveram envolvidos, dos quais 53% já participaram em mais do que uma edição, demonstrando familiaridade e empenho com a metodologia do programa". Destaca ainda que "mais de metade dos professores envolvidos trabalharam com alunos com necessidades educativas especiais, sublinhando a natureza inclusiva do Apps for Good".

O programa, conforme salienta, "envolveu 3207 alunos, dos quais 65% dos alunos frequentam o ensino regular, 31% o ensino profissional e 4% a formação de adultos, ilustrando, assim, a diversidade do público-alvo".

Além disso, refere que "o Apps for Good, na sua 11.ª edição, mantém-se como um programa educativo tecnológico inovador, que desafia alunos do 5º ao 12º ano e professores de escolas públicas e privadas, em equipa, para experienciar o ciclo de desenvolvimento de um produto e criar aplicações para smartphones ou tablets, mostrando como a tecnologia pode transformar comunidades". Em onze anos, prossegue, "mais de 28.500 alunos, 1.800 professores e 700 escolas idealizaram milhares de soluções tecnológicas, tornando o Apps for Good uma referência na educação para a inovação e o impacto social".

Afirma também que "a 11ª edição do Apps for Good termina com a certeza de que a inovação está nas mãos das novas gerações e de que a tecnologia pode – e deve – ser usada para criar impacto positivo nas comunidades". Adianta ainda que "a próxima edição já se prepara para continuar a inspirar e transformar vidas em todo o país".