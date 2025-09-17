Projecto HAWK da Madeira conquista Prémio do Público na final nacional do Apps for Good
O projecto HAWK (Helping Around With Kindness), desenvolvido por alunos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, do Funchal, foi o grande vencedor do Prémio do Público na final da 11ª edição do programa Apps for Good.
Alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde de Qualidade, o HAWK é uma aplicação inovadora pensada para apoiar idosos e pessoas com mobilidade reduzida, indica nota à imprensa. A app, prossegue, "disponibiliza uma ampla rede de apoio, facilitando tarefas domésticas, acompanhamento médico, compras e momentos de lazer, tudo sem sair de casa, graças à colaboração de voluntários e entidades locais". Esta solução digital, diz ainda, "distingue-se pelo seu potencial de melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar de populações mais vulneráveis, aproximando gerações e promovendo a solidariedade na comunidade".
Refere também que "a 11ª edição do Apps for Good evidenciou o crescimento de uma comunidade de escolas, professores e alunos comprometidos com a inovação educativa e a transformação social". Ao longo do ano lectivo, avança, "158 escolas participaram no programa, sendo que 69% já tinham estado presentes em edições anteriores, o que revela a continuidade e o reconhecimento do valor do Apps for Good, e 79% integraram-no no currículo escolar".
No total, adianta, "337 professores estiveram envolvidos, dos quais 53% já participaram em mais do que uma edição, demonstrando familiaridade e empenho com a metodologia do programa". Destaca ainda que "mais de metade dos professores envolvidos trabalharam com alunos com necessidades educativas especiais, sublinhando a natureza inclusiva do Apps for Good".
O programa, conforme salienta, "envolveu 3207 alunos, dos quais 65% dos alunos frequentam o ensino regular, 31% o ensino profissional e 4% a formação de adultos, ilustrando, assim, a diversidade do público-alvo".
Além disso, refere que "o Apps for Good, na sua 11.ª edição, mantém-se como um programa educativo tecnológico inovador, que desafia alunos do 5º ao 12º ano e professores de escolas públicas e privadas, em equipa, para experienciar o ciclo de desenvolvimento de um produto e criar aplicações para smartphones ou tablets, mostrando como a tecnologia pode transformar comunidades". Em onze anos, prossegue, "mais de 28.500 alunos, 1.800 professores e 700 escolas idealizaram milhares de soluções tecnológicas, tornando o Apps for Good uma referência na educação para a inovação e o impacto social".
Afirma também que "a 11ª edição do Apps for Good termina com a certeza de que a inovação está nas mãos das novas gerações e de que a tecnologia pode – e deve – ser usada para criar impacto positivo nas comunidades". Adianta ainda que "a próxima edição já se prepara para continuar a inspirar e transformar vidas em todo o país".
O programa Apps for Good do CDI Portugal tem uma ligação muito direta com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, na medida em que procura capacitar jovens para criar soluções tecnológicas que atendam a problemas reais da sociedade e do meio ambiente. Através dessa iniciativa, os jovens são incentivados a desenvolver aplicações que promovem inovação e infraestrutura sustentável. Além disso, o Apps for Good contribui para a educação de qualidade, ao proporcionar uma formação prática e inclusiva na área da tecnologia, preparando os jovens para os desafios do século XXI. Ao abrir oportunidades para que jovens de diferentes contextos tenham acesso à tecnologia e à inovação, o programa ajuda também a diminuir desigualdades". João Baracho, director-executivo do CDI Portugal