PTP critica desperdício de dinheiro do Município da Ribeira Brava em vasos gigantes

A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) à Câmara Municipal da Ribeira Brava promoveu uma iniciativa esta terça-feira, 23 de Setembro, para manifestar a sua oposição a um investimento da autarquia no valor de 28 mil euros.

Segundo o PTP, a verba foi utilizada para a aquisição de oito vasos decorativos em polietileno destinados à nova praça da vila, representando um custo de 3.500 euros por unidade. O cabeça-de-lista da candidatura, Joel Abreu, considera o montante um “desperdício de recursos”, apontando que o concelho enfrenta outras prioridades mais urgentes.

"A população precisa de investimentos em áreas que realmente impactem o dia-a-dia", defende o candidato, considerando que a autarquia deveria "focar-se nas necessidades reais das pessoas", tais como na compra de um veículo para o transporte de idosos e pessoas com mobilidade reduzida até ao centro de saúde ou um meio de transporte para crianças e adultos com necessidades especiais para as suas escolas indicadas. "Seria uma aplicação de fundos com um impacto directo e positivo na vida da comunidade", afirma Joel Abreu.