Equipas procuram 124 desaparecidos em Taiwan após maior tempestade do ano

Equipas de socorro estão a tentar estabelecer contacto com 124 pessoas desaparecidas em Taiwan após o transbordamento de um lago, devido à passagem do supertufão Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025.

O Centro de Resposta a Desastres taiwanês, citado pela agência de notícias oficial CNA, indicou que todos os desaparecidos têm moradas registadas na região de Hualien, no leste da ilha.

As equipas de busca, incluindo bombeiros, militares e socorristas especializados, estão a realizar verificações porta-a-porta com o objetivo de estabelecer contacto com todos os residentes ao longo do dia.

Super Typhoon Ragasa hits Taiwan 🌪️🌊



At least 14 people are dead and over 100 missing after the strongest tropical storm of the year slammed into eastern Taiwan.



Earlier, Ragasa forced mass evacuations in the Philippines and is now threatening southern China, Hong Kong, Macau… pic.twitter.com/B0f6LG0qRQ — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Pelo menos 14 pessoas morreram no leste de Taiwan, na sequência do transbordamento de um lago natural que inundou a cidade de Guangfu, consequência das intensas chuvas provocadas pelo supertufão Ragasa.

O comandante adjunto do Centro, Hsiao Huan-chang, explicou que a torrente de água está tão saturada de lama que "os veículos mal conseguem chegar", o que exigiu "a mobilização de um grande número de militares, polícias e bombeiros".

O corpo de bombeiros local explicou que, das 14 vítimas mortais, a maioria eram idosos que viviam no rés-do-chão dos edifícios de Guangfu, o município mais afetado pelas inundações.

De acordo com as autoridades locais, o transbordamento do lago ocorreu na tarde de terça-feira, quando a barragem natural do afluente do riacho Matai'an cedeu e libertou um grande fluxo de água carregada de lama e detritos.

At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD



🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2 — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025

A enchente destruiu uma ponte sobre um riacho e inundou rapidamente o centro urbano de Guangfu, onde várias ruas ficaram submersas até o nível dos telhados em algumas áreas.

Imagens divulgadas pela comunicação social local mostram moradores a subir aos telhados e veículos à espera de auxílio enquanto a água cobre grandes áreas do município.

Horas antes, as autoridades tinham alertado que o lago natural, localizado na localidade vizinha de Wanrong, poderia transbordar, o que levou a ordens de evacuação, limpeza do leito e reforço da vigilância.

Words can’t capture the scale of what’s unfolding right now in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan. 🇹🇼🚨



The Mataian Creek landslide lake has overflowed, destroying the Mataian Bridge and flooding large parts of the area. pic.twitter.com/sCJdDiLxgK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025

O condado de Hualien está entre os mais afetados pelas chuvas associadas à passagem do supertufão Ragasa, que mantém em alerta grande parte do sudeste da China e de Taiwan.

A Administração Meteorológica Central da ilha emitiu alertas por "chuvas extremamente torrenciais" - o nível máximo de alerta - para hoje em Hualien e no distrito vizinho de Taitung.

Também na terça-feira, o Ragasa passou pelo norte das Filipinas, onde causou três mortos, cinco desaparecidos e desalojou mais de 17.500 pessoas em inundações e deslizamentos de terra, relataram as autoridades.

Quase 1,9 milhões de pessoas foram realojadas na província de Guangdong, no sul da China, que faz fronteira com Hong Kong e Macau, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

As duas regiões administrativas especiais subiram esta madrugada o nível de alerta para o mais elevado.