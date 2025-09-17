 DNOTICIAS.PT
Turista resgatada após cair ao mar no Seixal

Foto SANAS

Uma turista de nacionalidade polaca, de 41 anos, sofreu hoje uma queda nas Piscinas Naturais do Seixal.

Segundo o SANAS Madeira, a estrangeira “aproveitou o virar costas de um dos nadadores-salvadores e debruçou-se sobre o muro da piscina, acabando por escorregar e cair ao mar

A primeira intervenção foi feita com a prancha de salvamento e foi de imediato activado o Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, tendo sido imediatamente activada a Estação Salva-Vidas de Porto Moniz para prestar apoio no resgate da vítima.

“Avaliando as condições de mar e possíveis locais de transbordo, o nadador-salvador decidiu transportar a vítima, que apresentava escoriações no corpo, até à Praia da Lage, onde foi retirada e posteriormente acompanhada até às Piscinas Naturais do Seixal onde, fruto da sua recusa, não foi transportada até unidade de saúde”, esclareceu o SANAS numa nota emitida.

A embarcação e tripulação foram desmobilizados e o SANAS105 retomou o seu estado de prontidão. Um serviço que contou com o conhecimento do Serviço Regional de Protecção Civil e do MRSC Funchal.

