Taiwan emite alerta marítimo face à aproximação do tufão Ragasa
A agência meteorológica de Taiwan emitiu hoje um aviso marítimo com a aproximação do tufão Ragasa, que se intensificou nas últimas horas, arrastando rajadas de vento próximas dos 210 quilómetros por hora (km/h).
O alerta marítimoabrange os mares a sudeste de Taiwan, incluindo as ilhas Orquídea e Verde, bem como o Canal de Bashi, localizado entre o extremo norte das Filipinas e o sul de Taiwan.
A Administração Meteorológica Central de Taiwan (CWA, na sigla em inglês) emitiu o alerta às 08:30 (01:30 em Lisboa), altura em que o Ragasa estava localizado a 760 quilómetros a sudeste do Cabo Eluanbi, no extremo sul da ilha principal.
O Ragasa estava a deslocar-se de noroeste para oeste a uma velocidade de entre 14 e 21 quilómetros por hora, com ventos máximos sustentados de 173 km/h no centro e rajadas de até 209 km/h, de acordo com a CWA.
De acordo com a agência de notícias oficial taiwanesa CNA, uma especialista da CWA, Wu Wan-hua, afirmou hoje que o tufão trará chuvas esporádicas para a cidade de Keelung, no norte, e para o condado de Hualien, no leste, a partir da tarde.
O impacto do Ragasa em Taiwan será sentido especialmente na segunda e terça-feira, com chuvas torrenciais previstas no leste da ilha e nas regiões montanhosas de Kaohsiung e Pingtung, observou Wu, numa conferência de imprensa.
A plataforma de informação meteorológica Zoom.earth prevê que o Ragasa continuará a intensificar-se nas próximas horas até atingir o estatuto de "supertufão" esta noite, possivelmente atingindo o arquipélago de Batanes, nas Filipinas, na segunda-feira com ventos de até 260 km/h.
Os tufões são fenómenos meteorológicos recorrentes no sudeste da China e em Taiwan durante o verão e o outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico levam à formação de ciclones que, por vezes, causam danos significativos e perturbações nos transportes e nas atividades económicas.
Em Macau, no sul da China, a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG) avisou hoje que o Ragasa poderá passar a cem quilómetros da região, na quarta-feira.
A DSMG alertou que, caso coincida com a maré alta astronómica, "existe a possibilidade de inundações comparáveis às ocorridas durante os tufões Hato e Mangkhut".
Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir Macau, causou dez mortos e 240 feridos.
A agência meteorológica da região vizinha de Hong Kong também fez hoje um aviso semelhante e apelou aos residentes para que "estejam bem preparados para ventos fortes e inundações".