ADN pede maior valorização dos cuidadores informais

O ADN defende que deve existir uma maior valorização dos cuidadores informais, dadas as funções que desempenham na sociedade. Carolina Martins, uma das candidatas ao Funchal, refere que "esses heróis/ heroínas que trabalham 24 sob 24 horas sem direito a folgas, férias ou agora os parcos apoios que têm estão em risco de lhes serem retirados".

As declarações da candidata surgem devido a "uma notícia da pretensão de uma Sra deputada do PSD confirmar cortes aos «apoios» recebidos pelos Cuidadores Informais". Além disso, Carolina Martins critica o facto destes apoios apenas serem disponibilizados "após um complexo processo burocrático a famílias cujo agregado familiar no seu todo tenha um rendimento inferior ao actual ordenado mínimo".

"Devemos enfatizar que o Cuidador Informal apesar de ter um papel invisível na Sociedade é um elemento-chave para a manutenção da dignidade e qualidade de vida de quem precisa de apoio", aponta. A candidata recorda que "o cuidador informal desempenha funções de elevada relevância social, emocional e económica, "evitando ou adiando a institucionalização em lares e hospitais; permitindo que a pessoa dependente fique em ambiente familiar reforçando a inclusão social; garantindo afecto, segurança e continuidade dos laços familiares; e garantindo um serviço humanizado".

Nesse sentido, o partido defende que estes cuidadores deveriam de ser integrados no sistema de saúde, tendo acesso a formação por profissionais qualificados, através de uma "real articulação entre profissionais de saúde e serviços sociais garantindo uma resposta mais humanizada quer para o cuidado quer para o Cuidador".

" Reconhecer, apoiar e valorizar os cuidadores é uma questão de Justiça Social e também uma necessidade estratégica para responder aos desafios cada vez mais precoces de uma Sociedade Doente", termina o comunicado de Carolina Martins.