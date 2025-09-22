PS quer apoiar recuperação de habitações e combater a pobreza em Santa Maria Maior

A candidatura socialista à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior quer apostar no apoio à recuperação de habitações e no combate à pobreza. Um dos objectivos é dar continuidade ao trabalho "de proximidade" desenvolvido pelo executivo socialista ao longo dos últimos 12 anos.

Tânia Gonçalves aponta como uma das prioridades o apoio à conservação, reparação e beneficiação de habitações degradadas de famílias com maiores dificuldades financeiras. “Esta é uma linha de acção que queremos e vamos continuar, porque viver numa casa digna tem de ser um direito de todas as pessoas e não apenas um privilégio de algumas”, sustenta a cabeça-de-lista.

A candidata à presidência da Junta de Freguesia prevê igualmente a colaboração desta autarquia local em projectos de intervenção social destinados a combater a pobreza, a fome, o alcoolismo e a toxicodependência, "numa clara aposta numa freguesia mais inclusiva, solidária e dinâmica". No campo social, Tânia Gonçalves dá ainda conta do objectivo de proceder ao empréstimo de cadeiras de rodas e camas articuladas aos cidadãos que necessitam desta ajuda.

Entre as outras propostas para a freguesia de Santa Maria Maior está a criação de um balcão de atendimento virtual para facilitar a comunicação e o acesso aos serviços da Junta de Freguesia, a preservação dos fontanários e das levadas, os incentivos aos diversos eventos culturais, artísticos, religiosos e desportivos que reforçam a identidade local e a dinamização da arte urbana nos espaços públicos, promovendo a criatividade e a valorização da freguesia.

Tânia Gonçalves, que no presente mandato integra o executivo liderado por Guido Gomes, reafirma o seu compromisso em trabalhar para o bem-estar da comunidade, através de várias iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida dos fregueses e valorizar o património local.