Al Nassr de Jesus avança na Taça saudita com golo e assistência de João Félix
O Al Nassr, do técnico português Jorge Jesus, bateu hoje fora o 'secundário' Jeddah por 4-0, nos 16 avos de final da Taça da Arábia Saudita de futebol, com João Félix a marcar e a assistir.
Um autogolo de Ali Al Rahi, aos oito minutos, deu a vantagem ao Al Nassr, e os restantes golos só apareceram no segundo tempo, com o avançado brasileiro Wesley a fazer o segundo, aos 61, e o internacional luso João Félix, que tinha sido lançado em jogo aos 63, a ampliar para 3-0, aos 71.
Aos 89, Félix deu o passe para o último tento da partida, da autoria do defesa francês Mohamed Simakan, que fechou o resultado e assegurou a passagem do Al Nassr aos 'oitavos', num jogo em que Cristiano Ronaldo não saiu do banco.
Por seu turno, o Al Fayha, orientado pelo treinador português Pedro Emanuel, foi afastado da prova pelo Al Zulfi, que venceu nos penáltis (4-3), depois do 'nulo' registado no final do prolongamento.