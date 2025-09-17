Supertaça de Itália mais uma vez na Arábia Saudita, em Dezembro

A Supertaça de Itália vai disputar-se mais uma vez na Arábia Saudita, em Riade, com a Liga italiana de futebol a confirmar hoje o local e a data, de 18 a 22 de dezembro.

"A Supertaça de Itália vai ter lugar pela sexta vez na Arábia Saudita. Esta 38.ª edição da competição vai ter por palco Riade", indicou a Lega Serie A, no comunicado que difundiu.

Desde 2023 a 'Supercoppa italiana' coloca em campo quatro equipas: o campeão nacional, o segundo classificado, o vencedor da Taça e e o finalista vencido.

Assim sendo, irão a Riade Nápoles, Inter Milão, Bolonha e AC Milão, clube que venceu a Supertaça no último ano.

O primeiro jogo em Riade oporá Nápoles a AC Milão, em 18 de dezembro, e o segundo Bolonha a Inter Milão, no dia seguinte. A final, entre os vencedores, está agendada para 22 de dezembro.