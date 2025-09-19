Cristiano Ronaldo defende João Félix:” Otários! Não percebem nada de futebol e opinam.”

Cristiano Ronaldo saiu em defesa de João Félix nas redes sociais, a propósito de um excerto de um podcast Chuveirinho em que o jogador foi alvo de críticas devido à mudança para a Arábia Saudita e pelo facto da sua titularidade no Al Nassr ter sido 'transportada', para a selecção portuguesa, dirigida por Roberto Martínez

Na publicação, Ronaldo deixou um comentário a criticar o conteúdo do vídeo. “Otários. Não percebem nada de futebol e opinam”, escreveu o craque português na rede social Instagram.