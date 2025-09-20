Al Nassr, de Jorge Jesus, segue vitorioso na Liga saudita com 'bis' de Félix e Ronaldo

Os futebolistas internacionais portugueses João Félix e Cristiano Ronaldo 'bisaram' hoje na vitória caseira do Al Nassr sobre o Al Riyadh (5-1), mantendo a equipa treinada pelo compatriota Jorge Jesus invicta no topo da Liga saudita.

Em Riade, no encerramento da terceira jornada, João Félix marcou aos seis e 49 minutos, por entre dois golos do capitão Cristiano Ronaldo, aos 33 e 76 - o primeiro assistido pelo companheiro de ataque -, tendo o francês Kingsley Coman avolumado a diferença, aos 30, enquanto o senegalês Mamadou Sylla reduziu pelo conjunto do médio luso Tozé, aos 51.

Félix isolou-se como melhor marcador da prova, ao chegar aos cinco tentos, dois acima de Ronaldo, que não tinha jogado na quarta-feira, quando o Al Nassr goleou na receção aos tajiquistaneses do Istiklol (5-0), na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões asiáticos 2.

A equipa de Jorge Jesus não iniciava uma edição da Liga saudita com três vitórias desde 2018/19, época do seu oitavo e último título de campeão, e soma nove pontos, seguindo em igualdade com o campeão Al Ittihad, seu adversário na próxima ronda, que se impôs no terreno do Al Najmah (1-0), treinado por Mário Silva, utilizando Danilo Pereira a tempo inteiro e beneficiando de um golo solitário do francês N'Golo Kanté, já aos 90+6 minutos.

O recém-contratado Roger Fernandes esteve de fora das opções do Al Ittihad, segundo, por causa de uma diferença desfavorável de cinco golos para o Al Nassr, ao passo que o Al Najmah é 17.º e penúltimo e ainda não pontuou desde o regresso ao escalão principal.

No outro jogo do dia, o Al Fateh, orientado por José Gomes e com Jorge Fernandes nas escolhas iniciais, empatou na visita ao promovido Al Hazem (0-0), cujo 'onze' contou com Fábio Martins, num resultado que colocou os anfitriões no 14.º lugar, com dois pontos, mais um do que os visitantes, na 16.ª posição, primeira abaixo da zona de permanência.