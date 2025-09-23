Economia Social em debate em Câmara de Lobos

O Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, será o palco, esta tarde, da 4.ª edição do congresso 'Mais Social', iniciativa que é promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e pela Casa São José, contando ainda com o apoio da Fidelidade Comunidade.

Segundo a organização, o congresso pretende criar um espaço de debate e partilha em torno da Economia Social, incentivando práticas de gestão actuais nas organizações do sector e reforçando o papel da inclusão social.

O programa abre com uma conferência dedicada ao tema 'Economia Social na Igreja', a cargo do Cardeal D. Américo Aguiar, Bispo de Setúbal. Ainda no hoje, Sandro Resende, fundador do projecto Manicómio, falará sobre Integração Social.

Já no dia de amanhã, o congresso prossegue com uma conferência e três painéis temáticos. A sessão de abertura ficará a cargo de Marta Albuquerque, vice-presidente da Portugal Inovação Social, que abordará o tema da Inovação Social. O primeiro painel, conduzido por Agostinho Abrunhosa, irá explorar os desafios da Inteligência Artificial nas Organizações da Economia Social. O segundo será dedicado à Sustentabilidade e Responsabilidade Social, com as intervenções de Luís Castanheira Lopes, do Grupo Pestana, e de Inês Franco Alexandre, directora executiva do IES – escola de negócios voltada para a inovação e sustentabilidade.

O congresso encerra com o painel 'Bem-Estar na Economia Social', com reflexões apresentadas por Joana Moreira e Ricardo Alves.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Sessão de Abertura da 17.ª Reunião Anual PortFIR, com a presença de Nuno Maciel , no Auditório Casa da Luz

- 10h00 e 15h00 - Paula Margarido visita Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Santana (10h00) e visita o Centro Cultural e Desportivo de São José (15h15)

- 11h30 - Nuno Maciel estará na assinatura do Contrato-Programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Universidade da Madeira, no Posto Agrário de Santana (junto aos Bombeiros Voluntários)

- 13h30 às 17h45 - IV Congresso 'Mais Social', no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos

- 15h00 - 2.ª Edição do Festival de Teatro Alternativo 'FES.TAS', na Praça de Santana

- 15h00 - Partido Nova Direita realiza conferência na Avenida Zarco- Funchal, (junto aos Correios)

- 15h00 - Inauguração de uma nova sala de creche na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Estreito da Calheta, com a presença de Elsa Fernandes

- 16h30 - Mostra 'Imagens e Memória do Concelho do Porto Moniz', com a presença de Eduardo Jesus, no Salão Paroquial do Seixal

- 17h00 - CDU promove iniciativa política, na freguesia de São Gonçalo no Sítio das Ladeiras (acima do Cento dos Dragoeiros das Neves)

- 18h30 - Galeria Impulso realiza Mesa Redonda 'Conversa em Processo' (encontro que integra a exposição 'Para lá do trabalho habitual', da artista Francisca Mata), no Largo do Corpo Santo - Zona Velha

- 20h00 - Estreia da Peça de Teatro promove comédia satírica 'Frasa de Inês Pereira', de Gil Vicente, no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 20h00 às 22h00 - Sessão de autógrafos ,contará com a presença de todas as equipas inscritas no Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, no Madeira Shopping

CURIOSIDADES:

- Dia da sensibilização para o cancro da tiroide, Dia Mundial da investigação em Oncologia e Dia Mundial do Leite Escolar

- Este é o ducentésimo sexagésimo oitavo dia do ano. Faltam 98 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1541 -- Morre, aos 47 anos, o médico e químico suíço Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelsus.

1731 -- O Vaticano concede o cardinalato ao núncio de Lisboa.

1789 -- Morre, com 60 anos, o jurista Pascoal José de Melo.

- São criados o Supremo Tribunal e o serviço dos Correios dos Estados Unidos. --

1834 -- Morre, com 35 anos, D. Pedro IV, rei de Portugal e primeiro Imperador do Brasil.

1849 -- Morre, com 45 anos, o compositor austríaco Johann Strauss I, foi umdos principais compositores de Valsas vienenses.

1896 - Nasce o escritor norte-americano Francis Scott Fitzgerald, autor de "O Grande Gatsby" (1925) e "Terna é a Noite".

1943 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho atravessa o rio Dniepr. Os alemães recuam.

1961 -- Realiza-se o primeiro sorteio do Totobola, o primeiro jogo de apostas mútuas português.

1966 - Guerra Colonial. A embaixada portuguesa em Leopoldville, Congo, é invadida numa manifestação de protesto à política colonialista do ditador Oliveira Salazar.

1973 - A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, eleita em 1972, reúne-se em Madina do Boé, e proclama a independência. Luís Cabral é eleito presidente do Conselho de Estado. O novo país é reconhecido no âmbito das Nações Unidas (ONU).

1980 - Guerra Irão-Iraque. Tropas iraquianas atravessam a fronteira para Norte e destroem a refinaria de Abadan.

1984 -- Morre, com 69 anos, o poeta francês Noël Mathieu, Pierre Emmanuel.

1985 - A polícia de Los Angeles publica o relatório sobre a atriz Marilyn Monroe, confirmando o suicídio como causa da morte.

1988 -- Morre, aos 89 anos, a atriz Cremilde Torres. Participou em "O Suicida da Boca do Inferno" (1923) e "A Recompensa" (1978).

1996 - Os Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido assinam, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o Tratado de Interdição Completa dos Ensaios Nucleares.

1999 - O secretário de Estado da Cooperação, Luís Amado, é o primeiro governante português a visitar Timor-Leste desde a anexação do território pela Indonésia há 24 anos.

2004 -- Morre, com 69 anos, Françoise Sagan, pseudónimo da escritora francesa Françoise Quoirez, autora de "Bom-dia Tristeza" (1954).

2006 -- A primeira curta-metragem de ficção do cineasta João Nicolau, "Rapace", vence o Prémio do Júri do 11.º Milano Film Festival, em Milão, Itália.

2008 - Um dos projetos portugueses apresentados no Concurso Europeu de Jovens Cientistas, em Copenhaga, Dinamarca, da autoria de três alunos de Ovar e Arouca, conquista um dos Prémios Especiais da competição, alusivo às alterações climáticas.

- Morre, aos 83 anos, o escritor Dias de Melo. Autor da trilogia "Pedras Negras", "Mar Rubro" e Mar P'la Proa" e o livro de contos "Milhas contadas".

2009 -- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova por unanimidade a resolução 1887, proposta ao Conselho pelos Estados Unidos, apela aos Estados signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) para que respeitem as suas obrigações e aos restantes países para que assinem o Tratado o mais rapidamente possível de forma a eliminar as armas nucleares em todo o mundo.- O escritor peruano Mario Vargas Llosa é distinguido com o Prémio Internacional de Ensaio Caballero Bonald pela obra "El viaje a la ficción", na qual reflete sobre a vida e o mundo literário do uruguaio Juan Carlos Onetti.

2014 - O acordo para o aumento do salário mínimo nacional para 505 euros é fechado entre as confederações patronais, o Governo e a UGT. A CGTP-IN não assina o documento.

- Morre, aos 73 anos, Christopher Hogwood, cravista e maestro britânico. Foi diretor artístico da Handel e Haydn Society, nos Estados Unidos e diretor associado da Beethoven Academie, na Bélgica.

2017 - A chanceler alemã, Angela Merkel, da União Democrata-Cristã (CDU), vence as eleições legislativas com 33,5% dos votos mas sem maioria absoluta.

- Os portugueses Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima fazem história ao terminarem empatados no quinto lugar a 11.ª edição do Portugal Masters em golfe, disputado em Vilamoura, Faro, e na qual o dinamarquês Lucas Bjerregaard vence a prova.

- O ciclista eslovaco Peter Sagan sagra-se campeão do mundo pela terceira vez e torna-se o primeiro a fazê-lo de forma consecutiva, ao ganhar a corrida de fundo dos Mundiais disputados em Bergen, na Noruega.

- Morre, aos 90 anos, D. Manuel Martins, bispo de Setúbal entre 1975 e 1998.

2018 - José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, fica em prisão preventiva, decretada pelo Ministério Público angolano, depois de ter sido detido pelo envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares e pela gestão no fundo soberano.

- O internacional croata Luka Modric conquista pela primeira vez o prémio 'The Best', atribuído ao melhor futebolista do ano da FIFA, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo, em Londres, Inglaterra.

2019 -- Perante a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisa que se deve aprender com o fracasso da Liga das Nações, que não evitou a II Guerra Mundial, e que "ninguém é uma ilha", pedindo apoio à Organização das Nações Unidas.

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anuncia a abertura de um processo que visa a destituição do Presidente norte-americano, Donald Trump.

- O Supremo Tribunal britânico declara ilegal a suspensão do Parlamento decidida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, até duas semanas antes do prazo para o Reino Unido sair da União Europeia ('Brexit').

- O Tribunal Supremo espanhol autoriza o Governo a transferir o corpo de Francisco Franco (1892-1975) do Vale dos Caídos para o cemitério de Mingorrupio, nos arredores de Madrid, Espanha.

2020 - A União Europeia recusa reconhecer Alexandre Lukashenko como Presidente da Bielorrússia, apesar da tomada de posse inesperada, apontando para os "resultados falsificados" da eleição de agosto e a "falta de qualquer legitimidade democrática".

- A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que até 14 de outubro vão manter-se sem alterações "todas as medidas" no âmbito da situação de contingência em Portugal continental que vigora desde o passado dia 10, devido ao aumento de casos de covid-19.

- O Papa Francisco aceita a renúncia do cardeal Giovanni Angelo Becciu do cargo de prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, por acusações de corrupção.

2021 -- Covid-19: O Conselho de Ministros decide prolongar até 30 de setembro de 2021 o prazo das moratórias de crédito às famílias e empresas.

2022 - O tenista suíço Roger Federer faz o seu último encontro profissional, perdendo ao lado do espanhol Rafael Nadal para os norte-americanosnos Jack Sock e Frances Tiafoe, por 4-6 e 7-6 (7-2) e 11-9, nos pares que fecharam o primeiro dia da Laver Cup, em Londres, Inglaterra.

2023 - A coligação PSD/CDS-PP vence as eleições legislativas regionais da Madeira com 43,13% dos votos, mas falha por um deputado a maioria absoluta.

- Inês Barros sagra-se campeã europeia de tiro com armas de caça (trap), em Osijek, na Croácia, e consegue uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024.

- A atleta etíope Tigst Assefa bate recorde mundial feminino da maratona, ao vencer em Berlim, Alemanha, em 2:11.53 horas, retirando mais de dois minutos à anterior melhor marca, da queniana Brigid Kosgei.

2024 - A Rede Intermunicipal das Bibliotecas da Beira Baixa é formalmente constituída, com a celebração de um protocolo que envolve sete equipamentos dos oito municípios que integram a Comunidade da Beira Baixa (CIMBB).

