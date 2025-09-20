Passado, presente e futuro de Câmara de Lobos em debate na TSF Madeira

O passado, o presente e o futuro do concelho de Câmara de Lobos está em debate este sábado, 20 de Setembro, na TSF Madeira com três dos oito candidatos à presidência do município.

Para acompanhar em directo o debate moderado pelo jornalista e director-geral no DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, basta sintonizar na frequência 100.0 MHz FM ou consultar a plataforma dnoticias.pt, onde as declarações mais importantes serão reproduzidas.

Em análise estão as visões de Celso Bettencourt, candidato do PSD, Nilson Jardim, candidato do PS, e Miguel Ganança, candidato do JPP.