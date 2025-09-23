Congresso 'Mais Social' no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos

O Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, vai acolher a 4.ª edição do congresso 'Mais Social', nos dias 24 e 25 de Setembro, numa inciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Casa São José, com o patrocínio da Fidelidade Comunidade.

De acordo com nota à imprensa, o principal foco deste evento é promover reflexões e partilha de conhecimentos sobre a Economia Social, incitando a práticas actuais de gestão das Organizações da Economia Social e inclusão social.

O primeiro dia do evento terá uma palestra sobre 'Economia Social na Igreja', protagonizada pelo Cardeal D. Américo Aguiar, Bispo de Setúbal. Segue-se o tema 'Integração Social', com Sandro Resende, fundador do Projeto Manicómio.

No dia 25 haverá uma palestra e três painéis. A palestra de abertura será sobre 'Inovação Social' apresentada por Marta Albuquerque, vice-presidente da Portugal Inovação Social. O primeiro painel do congresso intitula-se 'Inteligência Artificial Nas Organizações de Economia Social e Desafios', com Agostinho Abrunhosa. O painel seguinte vai abordar a 'Sustentabilidade e Responsabilidade Social' com Luís Castanheira Lopes, responsável da área da sustentabilidade do Grupo Pestana e Inês Franco Alexandre, diretora executiva do IES, escola de negócios focada na inovação e negócios sustentáveis, Por fim, o painel 'Bem-Estar na Economia Social' será através da linha de pensamento de Joana Moreira e Ricardo Alves.