Incêndio em mato deflagrou esta madrugada no Estreito de Câmara de Lobos

Deflagrou na madrugada deste domingo, pelas 2 horas, um incêndio em mato na Estrada da Quinta de Santo António, no Estreito de Câmara de Lobos.

Após o alerta ter sido dado, foram mobilizados em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Estiveram no terreno três veículos, um de cada corporação.

Pelas 4 horas da madrugada o fogo tinha sido dado como extinto.