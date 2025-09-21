Incêndio em mato deflagrou esta madrugada no Estreito de Câmara de Lobos
Deflagrou na madrugada deste domingo, pelas 2 horas, um incêndio em mato na Estrada da Quinta de Santo António, no Estreito de Câmara de Lobos.
Após o alerta ter sido dado, foram mobilizados em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.
Estiveram no terreno três veículos, um de cada corporação.
Pelas 4 horas da madrugada o fogo tinha sido dado como extinto.
