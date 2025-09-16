CH defende a construção de dois hotéis aeroportuários

Antes de comentar o projecto de resolução do PS, sobre o plano de contingência do aeroporto, Miguel Castro lembro que os socialistas "foram governo na República" e nunca resolver o problema dos estudos dos limites de vento no aeroporto da Madeira.

O líder regional do CH não concorda com a proposta do PS para a utilização de um ferry, na ligação entre a Madeira e o Porto Santo, no caso de encerramento do aeroporto mas, sim, de um "navio rápido de passageiros".

Miguel Castro também considera necessário construir "dois hotéis aeroportuários", na Madeira e no Porto Santo, para garantir "dignidade" aos passageiros.