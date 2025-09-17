CH defende coimas ao governo por atraso na entrega das contas

O CH vai apoiar a proposta do PS para alteração da lei de enquadramento orçamental, "uma lei de 1992, obsoleta" que não tem em conta a evolução tecnológica.

"A Madeira não pode dar a ideia de que presta contas tarde e a más horas", afirmou Miguel Castro.

O CH defende uma alteração mais profunda que permita o acesso público, digital, às contas provisórias trimestrais. E vai mais longe, exigindo que o Governo Regional justifique, de imediato, qualquer atraso na apresentação das contas e "ficar sujeito a coimas como acontece a qualquer cidadão".