Olavo Câmara vai lançar redes de saneamento na Ribeira da Janela e Achadas da Cruz

O lançamento de redes de saneamento básico nas freguesias da Ribeira da Janela e das Achadas da Cruz é um dos projectos que Olavo Câmara se compromete a concretizar já no próximo mandato, na liderança da Câmara Municipal do Porto Moniz.

Em nota à imprensa, o candidato à presidência da autarquia salienta que "estas freguesias são as únicas que ainda não dispõem destas infraestruturas importantes para garantir a qualidade de vida, a saúde pública e a preservação do ambiente, pelo que esta constituirá uma das suas apostas".

O socialista reconhece "os desafios colocados pela dispersão territorial e habitacional das freguesias", mas considera que "esta é uma intervenção que se revela fundamental, não só para melhorar as condições de vida dos residentes, mas também para tornar as localidades mais atractivas ao investimento, quer imobiliário, quer de outra natureza". Por isso, assegura, consigo à frente dos destinos do concelho, "esta será uma realidade".

Outra das questões que Olavo Câmara entende ser prioritária na Ribeira da Janela é a consolidação da escarpa sobranceira à estrada regional que atravessa a freguesia.

O candidato do PS garante que irá reivindicar, junto do Governo Regional, "a necessidade de avançar com obras de estabilização dos taludes, de modo a garantir a segurança de quem ali reside, mas também dos muitos visitantes que circulam na freguesia". Como alerta, diariamente caem pedras da encosta para a estrada, o que constitui “um perigo” para as pessoas. Trata-se, como salienta, de uma situação que carece de uma resposta no curto prazo por parte das entidades competentes, neste caso o Governo Regional, para garantir a segurança e melhorar a mobilidade na freguesia.