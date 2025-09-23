“Urbanismo lento e burocrático” que trava investimento em Santana

Cláudia Perestrelo, candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, voltou a destacar o urbanismo como uma das áreas mais frágeis da governação local, mas também sabe que a sua missão não será fácil, pelo menos ganhar a Câmara.

“Temos de ser realistas: quem está no poder tem vantagem. Mas nós temos a coragem e a vontade de mudar”, afirmou, sublinhando que o objetivo da sua candidatura é reforçar a votação e conquistar mais freguesias.

Para a candidata social-democrata, o urbanismo é hoje um obstáculo ao desenvolvimento. “As respostas são lentas, o investimento foge e Santana precisa de mais pessoas e de mais projetos. Culpa-se muito a legislação, mas a minha principal bandeira é descomplicar procedimentos. Quando os munícipes entrarem na Câmara têm de ver a sua vida resolvida, não complicar ainda mais.”

Cláudia Perestrelo garante que o “descomplicar” será a marca central da sua candidatura, apresentando-o como sinónimo de uma governação mais próxima, eficiente e capaz de atrair investimento e fixar população.