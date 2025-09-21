Praticantes de canyoning reclamam investimento é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Só é conhecido um contrato do IFCN ligado a esta actividade. Amantes da modalidade e operadores de animação turística acusam o Governo Regional de “cumprimentar com o chapéu alheio” e de revelar desconhecimento sobre a realidade do sector.

Mais transparência e equilíbrio é outros dos destaques. Em São Vicente ainda há muito receio em emitir opinião. Os que falam reclamam mais emprego e políticas que fixem a juventude.

Damos ainda conta das estações meteorológicas substituídas. Dados mais fiáveis em tempo real e reforço da monitorização são os objectivos revelados pelo novo delegado do IPMA na Madeira.

Também nesta edição, Agosto manteve-se fraco na adjudicação de obras públicas.

Por fim, Rafael Macedo garante consultas e receitas gratuitas. Polémico médico madeirense promete ajuda aos sem-abrigo madeirenses desde a ilha de Santa Maria, nos Açores.

