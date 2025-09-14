Paris Saint-Germain vence com 'bis' de Barcola e segue na frente

O Paris Saint-Germain venceu hoje em casa o Lens por 2-0, na quarta jornada da Liga francesa, com Bradley Barcola a 'brilhar' com dois golos de fora da área.

O extremo marcou dois grandes golos, aos 15 e aos 51 minutos, em ambos os casos depois de passes do português Vitinha, e decidiu o jogo para os parisienses, que seguem com 12 pontos e o pleno de vitórias.

A gerir o plantel antes de começar a defender o título europeu, quarta-feira ante a Atalanta, Gonçalo Ramos também foi titular, enquanto João Neves e Nuno Mendes foram suplentes utilizados, entrando aos 71.

Se o adversário do Sporting na Liga dos Campeões soma 12 em 12, o Lens voltou às derrotas, depois do triunfo inaugural, e tem seis.

Com Félix Correia no 'onze' titular e André Gomes e Tiago Santos como suplentes não utilizados, o Lille 'virou' hoje em oito minutos a receção ao Toulouse, que se tinha adiantado por Magri, aos 50, antes de a expulsão de Vossah, aos 80, vulnerabilizar os forasteiros.

Bentaleb, de penálti, empatou a contenda em cima dos 90 e, no oitavo minuto de descontos, o irmão mais novo de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, deu a vitória aos 'dogues', aos 18 anos, mantendo a sua equipa a dois pontos do PSG.

A um ponto do Lille, com nove, está o Estrasburgo, que hoje venceu o Le Havre graças a um tento de Panichelli aos 90+1, tendo contado com Rafael Luís no onze titular.

O Paris FC voltou a vencer e soma já seis pontos, tendo hoje triunfado em casa do Brest por 2-1, deixando o adversário com apenas um ponto e em zona de descida.

Quem somou o primeiro ponto nesta Ligue 1 foi o Metz, no empate caseiro ante o Angers (1-1).

Ainda hoje, o Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, visita o Rennes e procura a vitória para igualar o registo perfeito do Paris Saint-Germain.