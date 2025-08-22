Vários mortos e feridos em acidente com autocarro turístico perto de Nova Iorque

Um número indeterminado de pessoas morreram e outras ficaram feridas num acidente com um autocarro de turismo, que capotou quando regressava das Cataratas do Niágara para Nova Iorque, Estados Unidos, anunciou a polícia.

"Neste momento, temos várias mortes, vários encarceramentos e vários feridos", disse o polícia James O'Callahan, porta-voz da Polícia do estado de Nova Iorque, citado pela agência norte-americana Associated Press (AP).

Ainda são desconhecidas a causa do acidente, que ocorreu na estrada I-90, perto de Pembroke, que fica a cerca de 40 quilómetros a leste de Buffalo. Fotos tiradas por transeuntes no local mostram um autocarro capotado, junto à autoestrada.