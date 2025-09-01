Bombeiros extinguem fogo em mato em Câmara de Lobos

Um alerta para um incêndio em mato, esta manhã, pelas 7h20, mobilizou meios até ao sítio da Torre, na freguesia de Câmara de Lobos.

Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

No entanto, após a equipa dos bombeiros de Câmara de Lobos chegar ao local, com um veículo e cinco elementos, e controlar o foco de incêndio, os restantes meios foram desmobilizados.