CDS/PP propõe maior aposta na educação em Câmara de Lobos

O candidato do CDS/PP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos propõe maior aposta na educação no concelho. "Mais do que uma prioridade, trata-se de um investimento no futuro das famílias, dos jovens e do concelho", apontou Lídio Aguiar.

No comunicado enviado às redacções são referidos alguns aspectos que condicionam o acesso da população ao ensino, nomeadamente o agravamento do custo de vida ou os preços do arrendamento de uma habitação pelos estudantes deslocados. Tendo em conta essa realidade, o centrista entende que a auatqruia "deve desempenhar um papel activo no apoio aos jovens que ambicionam prosseguir os estudos e no reconhecimento do seu mérito".

Lídio Aguiar lembra que "foi graças a uma proposta do CDS, apresentada em Assembleia Municipal em 2015 e aprovada em 2017, que os estudantes de Câmara de Lobos passaram a beneficiar de bolsas de estudo municipais", entendendo que a realidade actual exige mais, apontando três medidas que considera essenciais. São elas o reforço das bolsas de estudo municipais, com o aumento da abrangência e do valor; a criação de prémios de mérito escolar; e a criação de prémios de mérito desportivo.

Estas são medidas que o candidato do CDS/PP à Câmara de Câmara de Lobos julga serem essenciais para apoiar as famílias e incentivar ao sucesso escolar.