IL quer soluções para combater a proliferação de pragas em Câmara de Lobos

O candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Câmara de Lobos exige soluções para combater a proliferação de pragas. Humberto Faria aponta que nomeadamente as pragas de roedores estão "à vista de todos", confirmando "a existência de um grave problema de falta de salubridade e de risco para a saúde pública".

O cabeça-de-lista indica que esta situação decorre mesmo com as Juntas de Freguesia do concelho a disponibilizarem, há mais de uma década, gratuitamente, quantidades cada vez maiores de raticida à população e, em particular, aos agricultores, "solução que, manifestamente, não minimizou o problema, nem está a funcionar".

Segundo Humberto Faria, “a entrega de raticida à população não é política séria. É teatro eleitoral. Transformar um problema de saúde pública em espetáculo de propaganda é insultar a inteligência das pessoas. As pessoas não precisam de gestos avulsos e demagógicos. Precisam de soluções reais, de planeamento e de políticas que defendam a saúde, a agricultura e o ambiente.”

Na verdade, “quando se aplica raticida sem critério, parte da praga fica imune ao “remédio”, o que significa que, a médio prazo, o problema acaba por se agravar, ao ponto de poder tornar-se incontrolável. Este é, quase sempre, o resultado de medidas populistas, adoptadas sem se estudarem as consequências futuras e sem o apoio de técnicos especializados.”, declara Humberto Faria.

É nesse sentido que o partido propõe que, aquando da aplicação do raticida, também se promova um combate mineral da praga, por exemplo, através de milho em pó misturado com gesso, solução que bloqueia o sistema digestivo da praga. Para além do mais, é fundamental que se faça, de forma permanente, a prevenção mecânica da praga, nomeadamente com recurso à ratoeira tradicional.

“Câmara de Lobos precisa de estratégia, investimento e políticas consistentes, não de ofertas simbólicas e oportunistas. O futuro constrói-se com seriedade e compromisso, e não com gestos orientados para a colheita de votos. Só com responsabilidade, planeamento e visão técnica se constrói uma resposta séria aos problemas que afetam a nossa terra e as nossas gentes", termina.