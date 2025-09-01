PTP/Madeira candidata técnico auxiliar de saúde em Câmara de Lobos

O técnico auxiliar de saúde Baltazar Silva é o cabeça de lista do PTP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, na Madeira, onde o partido pretende desenvolver novas políticas em setores como habitação, transportes e assistência social.

Facilitar, simplificar e apoiar a construção de casa por iniciativa do munícipe, bem como apoiar jurídica e financeiramente a constituição de cooperativas sociais são algumas das propostas da candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) para o setor da habitação naquele concelho.

Em comunicado enviado à agência Lusa, Baltazar Silva defende também medidas para incentivar e apoiar as rendas e, por outro lado, quer proceder à legalização de habitações no município.

Ao nível da mobilidade e transportes, a candidatura do PTP preconiza melhorias nos arruamentos de entrada e saída da cidade de Câmara de Lobos, contígua ao Funchal a oeste, bem como a criação de circuitos citadinos apenas de uso pedonal e a implementação de meios de vigilância eletrónica e zonas de controlo de velocidade por radares.

"Faltam meios e recursos humanos à PSP e é preciso encontrar mecanismos de compensação", sublinhou.

Baltazar Silva, que tem 56 anos (nasceu em 16 de maio de 1969) e reside atualmente no concelho do Funchal, defende também a gratuidade das creches e a criação de uma cantina social, a par da implementação de um serviço de assistência residencial para idosos.

A redução das taxas municipais e a isenção para obras de recuperação de imóveis degradados para habitação social são outras das propostas da candidatura do PTP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, onde o partido quer também reforçar o apoio às famílias de baixos rendimentos e desenvolver políticas de combate à violência doméstica.

Em Câmara de Lobos, além do candidato do PTP, concorrem Nilson Jardim (PS), Celso Bettencourt (PSD), Miguel Ganança (JPP), Lídio Aguiar (CDS-PP), Marco Fernandes (CDU), Humberto Faria (IL) e Hugo Nunes (Chega).

O atual executivo camarário, chefiado por Sónia Pereira, é composto por seis vereadores do PSD e um do PS.

O concelho de Câmara de Lobos tem 33.243 habitantes, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2024, e é constituído por cinco freguesias: Câmara de Lobos, Quinta Grande, Estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra e Curral das Freitas.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.