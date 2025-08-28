JPP prepara plano habitacional para Câmara de Lobos

A candidatura do JPP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos informa que deu mais "um passo firme no combate à crise habitacional" no concelho, solicitando oficialmente à autarquia o inventário completo dos imóveis que se encontram sob posse do Município.

Miguel Ganança, candidato à presidência da autarquia, explica que o pedido abrange todos os imóveis urbanos, rústicos e mistos, de propriedade municipal nas cinco freguesias do concelho, incluindo a respectiva área bruta de construção e área de terreno.

O nosso objectivo com este levantamento é simples e claro: identificar recursos públicos disponíveis para concretizar, com seriedade e urgência, soluções habitacionais. Câmara de Lobos não pode continuar à espera nem deste Governo Regional, que desperdiçará verbas do PRR, nem da subserviência do executivo camarário Miguel Ganança, candidato do JPP a Câmara de Lobos

O cabeça-de-lista sublinha a urgência da intervenção. "A crise na habitação afeta hoje milhares de famílias e jovens câmara-lobenses. Gente da classe média, trabalhadores, cuidadores, jovens qualificados, todos são vítimas de uma realidade onde comprar ou arrendar casa tornou-se praticamente impossível", refere.

Miguel Ganança assume que espera que este levantamento "já esteja feito", considerando inadmissível que, em plena crise habitacional, o executivo municipal não tenha inventariado os imóveis que poderiam servir uma resposta habitacional pública.

Este passo, reforça o candidato, é apenas uma das medidas concretas que o JPP já tem em curso. "Estamos em diálogo com parceiros institucionais e sociais, com o objetivo de lançar um plano emergencial para a habitação, que abranja todas as freguesias do concelho, com critérios justos e visão estratégica", explica.

A candidatura liderada por Miguel Ganança lembra ainda que já havia solicitado também o levantamento dos imóveis sob alçada do Governo Regional. "Sabemos que só em Câmara de Lobos existem cerca de 900 imóveis públicos registados em nome do Governo Regional. É um património significativo que precisa de estudo e de ser colocado ao serviço das pessoas", frisa.

"Nós não ficamos pelas palavras, avançamos com propostas, com trabalho e com sentido de responsabilidade. Câmara de Lobos precisa de uma liderança que atue, que planeie e que saiba colocar os recursos públicos ao serviço de quem cá vive, trabalha e sonha com um futuro digno", conclui Miguel Ganança.